Poupatempo Paraná inaugura nova unidade em Maringá

Maringá Recebe Nova Unidade do Poupatempo Paraná

Nesta quinta-feira, 27 de outubro, o Governo do Estado inaugurou a sexta unidade do Poupatempo Paraná na cidade de Maringá, localizada no Noroeste do Paraná. O novo espaço está situado na Praça de Alimentação do Shopping Cidade e oferece mais de 240 serviços de diferentes órgãos estaduais.

Desde o dia 17 de novembro, a unidade já funcionava em fase de testes e, nesse período, atendeu 1.085 pessoas. O governador Ratinho Junior ressaltou a eficácia desse modelo, afirmando que os feedbacks das unidades em operação mostram que a agilidade e a praticidade do atendimento têm trazido benefícios reais para a população.

“O retorno das unidades já abertas é positivo. A facilidade e a rapidez no atendimento têm ajudado muito as pessoas. Vamos expandir os serviços, incluindo os das prefeituras e do governo federal, além de estar em diálogo com a Polícia Federal para facilitar a emissão de passaportes. O serviço é acessível e modernizado, atendendo desde crianças até idosos, e ainda há a opção de resolver questões pelo celular ou computador”, declarou o governador.

Com a nova unidade, o Poupatempo Paraná passa a ter seis locais operando no estado. Desde que a primeira unidade foi inaugurada, em 2 de outubro de 2025, já foram realizados mais de 45 mil atendimentos em todo o Paraná.

Adicionalmente, uma unidade do Poupatempo Paraná itinerante foi instalada em Rio Bonito do Iguaçu para ajudar os moradores afetados pelo tornado que atingiu a região em 7 de novembro. Desde sua abertura em 11 de novembro, essa unidade já atendeu 353 pessoas, facilitando a emissão de documentos essenciais e comprovantes de residência, fundamentais para que as famílias consigam acessar auxílios estaduais durante o processo de recuperação.

Outras três unidades estão em fase de testes e serão inauguradas em breve nas cidades de Araucária, Foz do Iguaçu e Cascavel. Até o final de 2025, também está previsto o início das operações em Umuarama, Colombo e Guarapuava, possibilitando um acesso mais fácil da população a serviços públicos integrados e modernos.

Para o ano de 2026, estão planejadas inaugurações do Poupatempo em Campo Mourão, Pinhais, Toledo, Campo Largo, Paranaguá, Arapongas, Apucarana e uma terceira unidade em Curitiba.

Essas iniciativas visam aprimorar o atendimento ao cidadão, oferecendo serviços de maneira mais eficiente e acessível.