Novela ‘Mãe’ atinge recorde e dobra audiência de ‘A.Mar’ em SP

A novela “Mãe” alcançou um novo recorde de audiência em São Paulo, marcando 7,1 pontos de média e um share de 11,3% no dia 25 de novembro. O episódio foi exibido entre 20h59 e 21h57, com um pico de 8 pontos durante a transmissão. Essa é a segunda vez que a trama atinge a melhor audiência do ano, refletindo seu forte apelo junto ao público.

Comparando os números com outros canais, a novela se destacou. No mesmo horário, o SBT obteve apenas 3,7 pontos, ocupando a terceira posição. Na região do Rio de Janeiro, “Mãe” também superou o SBT, com 5,2 pontos, enquanto o concorrente ficou com 2,4 pontos. O pico na praça fluminense chegou a 6,4 pontos, com um share de 7,5%.

O capítulo exibido no dia trouxe uma cena marcante: Gonul visita o bar onde Sule trabalha e encontra a pequena Melek dormindo em meio à confusão. O momento gera tensão, pois Gonul tenta persuadir a mãe da menina a deixá-la ir, criando um clima de suspense. Essa cena é um exemplo da emoção que permeia a trama.

A audiência da novela é monitorada pela Kantar Ibope Media, que avalia os dados domiciliares no Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro. Esse levantamento indica que “Mãe” tem atraído um grande número de telespectadores, não somente em São Paulo, mas também em outras localidades do Brasil. A história envolvente e os personagens cativantes têm contribuído para seu sucesso na televisão.

A conexão emocional que a novela estabelece com o público é um dos fatores que explicam sua popularidade. Com uma trama repleta de suspense e superação, os telespectadores se sentem motivados a acompanhar os desdobramentos das histórias e das jornadas dos personagens.

Exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, “Mãe” se firma como uma das principais atrações da programação, oferecendo entretenimento de qualidade e uma experiência envolvente para o público que a acompanha. Com uma narrativa rica em emoções e reviravoltas, a novela continua se destacando no cenário da televisão brasileira.