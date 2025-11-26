Pente-Fino em Massa: O INSS Começa a Cortar Benefícios por Falta de Atualização Cadastral e Prova de Vida

O INSS intensificou o pente-fino para revisar benefícios e dados do CadÚnico. Saiba quais grupos de aposentados e pensionistas estão sob mira e como regularizar sua situação para evitar o corte imediato.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou um novo ciclo de pente-fino em massa, com foco total na revisão de benefícios e na conferência de dados cadastrais. A meta é combater fraudes e eliminar pagamentos indevidos, mas o processo atinge diretamente milhares de beneficiários legítimos que podem ter seus pagamentos suspensos por simples falta de atualização.

O monitoramento do INSS ocorre em duas frentes principais:

1. Prova de Vida e Cadastros Inativos

Embora a Prova de Vida seja majoritariamente automática (cruzamento de dados de vacinação, votação, etc.), o INSS está convocando individualmente os segurados cujos dados não foram encontrados nas bases governamentais.

Aposentados e pensionistas que receberam a notificação (por carta ou pelo aplicativo Meu INSS) e a ignoraram correm o risco de terem o pagamento em dezembro e definitivamente em janeiro. Ação Necessária: Quem for convocado deve agendar o atendimento presencial ou tentar a Prova de Vida por biometria facial através do aplicativo Meu INSS.

2. Revisão de Benefícios por Incapacidade (Auxílio-Doença)

A revisão é mais intensa nos casos de Auxílio-Doença e Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga aposentadoria por invalidez). O INSS está convocando segurados que estão há muito tempo sem passar por perícia ou cujos laudos médicos apresentaram inconsistências.

Beneficiários que não têm idade avançada (abaixo de 60 anos) ou que não possuem doenças graves incuráveis devem ser os primeiros a serem chamados para novas . Consequência: A não apresentação à perícia no dia e hora marcados resulta na suspensão imediata do pagamento.

3. O Pente-Fino no CadÚnico (BPC/LOAS)

Para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), o pente-fino está ligado à desatualização do Cadastro Único (CadÚnico). O BPC exige que a família tenha renda per capita muito baixa e que o cadastro seja renovado a cada dois anos.

Risco: Se o seu CadÚnico não foi atualizado nos últimos 24 meses, ou se a renda familiar mudou, o benefício pode ser cancelado.

A regra é clara: mantenha seus dados atualizados e não ignore nenhuma comunicação do INSS, Caixa Econômica ou Ministério do Desenvolvimento Social. A prevenção é o único caminho para garantir o recebimento ininterrupto do seu benefício.