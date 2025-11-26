Números consolidados de 25/11/2025 estão disponíveis

Na terça-feira, 25 de novembro de 2025, a grade de programação das emissoras de televisão teve resultados notáveis. A novela Três Graças se destacou, superando o Jornal Nacional, que transmitiu a notícia da prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A atração alcançou 23 pontos de audiência, refletindo sua popularidade em meio a uma noite cheia de novidades.
Outra produção, a novela Mãe, também se destacou, atingindo picos de 8 pontos e igualando seu recorde de audiência em São Paulo. No SBT, a transmissão da partida entre Chelsea e Barcelona pela Champions League elevou os índices de audiência, demonstrando o interesse do público por eventos esportivos.
A disputa pela terceira colocação entre os programas Alô Você e Jogo Aberto foi acirrada, evidenciando a competição entre as diferentes emissoras.
A seguir, estão as audiências consolidadas dos programas mais assistidos na cidade de São Paulo:
- Hora Um: 4,5
- Bom Dia SP: 8,7
- Bom Dia Brasil: 8,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,5
- Mais Você: 6,6
- SP1: 9,2
- Globo Esporte: 9,7
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,7
- Flash do Jornalismo: 12,7
- Terra Nostra: 11,9
- Sessão da Tarde: Incontrolável: 10,1
- Plantão do Jornalismo: 10,6
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
- Êta Mundo Melhor!: 16,4
- SP2: 18,4
- Dona de Mim: 20,9
- Jornal Nacional: 22,2
- Três Graças: 23,0
- Brasileirão: Grêmio x Palmeiras: 19,6
- Segue o Jogo: 10,8
- Jornal da Globo: 7,7
- Conversa com Bial: 5,1
- Dona de Mim (reapresentação): 4,6
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7
No bloco de programação da Record, os números foram os seguintes:
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Balanço Geral Manhã SP: 3,2
- Fala Brasil: 3,6
- Hoje em Dia: 3,7
- Balanço Geral SP: 5,1
- Igreja Universal: 6,0
- Balanço Geral SP (reapresentação): 5,7
- A Escrava Isaura: 4,3
- Cidade Alerta: 3,7
- Cidade Alerta SP: 6,3
- Jornal da Record: 6,8
- Mãe: 7,1
- Reis: A Consequência: 6,3
- A Fazenda 17: 6,8
- Chicago Fire: 3,6
- Jornal da Record 24h: 2,4
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,1
No SBT, as audiências foram:
- SBT Manhã: 3,0
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,7
- Bom Dia & Cia: 1,3
- Primeiro Impacto: 2,0
- Alô Você: 2,5
- Esmeralda: 3,0
- Rubi: 2,6
- Fofocalizando: 2,9
- Champions: Chelsea x Barcelona: 4,6
- Aqui Agora: 3,0
- SBT Brasil: 3,4
- A.Mar: 3,8
- Programa do Ratinho: 3,7
- SBT Repórter: 2,2
- The Noite: 1,6
- Operação Mesquita: 1,1
- SBT Podnight: 0,9
- SBT Notícias: 1,3
- SBT Manhã Madrugada: 1,6
A audiência das demais emissoras e diversos programas também foi registrada, mostrando uma grande variedade de opções para os telespectadores. Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, sendo que em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. O acompanhamento desses números ajuda a entender as preferências do público e a ajustar as estratégias de programação das emissoras.