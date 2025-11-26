Notícias

Números consolidados de 25/11/2025 estão disponíveis

Autor Rodrigo Campos
Cena de Três Graças. Foto: Reprodução/Globo
Na terça-feira, 25 de novembro de 2025, a grade de programação das emissoras de televisão teve resultados notáveis. A novela Três Graças se destacou, superando o Jornal Nacional, que transmitiu a notícia da prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A atração alcançou 23 pontos de audiência, refletindo sua popularidade em meio a uma noite cheia de novidades.

Outra produção, a novela Mãe, também se destacou, atingindo picos de 8 pontos e igualando seu recorde de audiência em São Paulo. No SBT, a transmissão da partida entre Chelsea e Barcelona pela Champions League elevou os índices de audiência, demonstrando o interesse do público por eventos esportivos.

A disputa pela terceira colocação entre os programas Alô Você e Jogo Aberto foi acirrada, evidenciando a competição entre as diferentes emissoras.

A seguir, estão as audiências consolidadas dos programas mais assistidos na cidade de São Paulo:

  • Hora Um: 4,5
  • Bom Dia SP: 8,7
  • Bom Dia Brasil: 8,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,5
  • Mais Você: 6,6
  • SP1: 9,2
  • Globo Esporte: 9,7
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,7
  • Flash do Jornalismo: 12,7
  • Terra Nostra: 11,9
  • Sessão da Tarde: Incontrolável: 10,1
  • Plantão do Jornalismo: 10,6
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
  • Êta Mundo Melhor!: 16,4
  • SP2: 18,4
  • Dona de Mim: 20,9
  • Jornal Nacional: 22,2
  • Três Graças: 23,0
  • Brasileirão: Grêmio x Palmeiras: 19,6
  • Segue o Jogo: 10,8
  • Jornal da Globo: 7,7
  • Conversa com Bial: 5,1
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,6
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7

No bloco de programação da Record, os números foram os seguintes:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2
  • Fala Brasil: 3,6
  • Hoje em Dia: 3,7
  • Balanço Geral SP: 5,1
  • Igreja Universal: 6,0
  • Balanço Geral SP (reapresentação): 5,7
  • A Escrava Isaura: 4,3
  • Cidade Alerta: 3,7
  • Cidade Alerta SP: 6,3
  • Jornal da Record: 6,8
  • Mãe: 7,1
  • Reis: A Consequência: 6,3
  • A Fazenda 17: 6,8
  • Chicago Fire: 3,6
  • Jornal da Record 24h: 2,4
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,1

No SBT, as audiências foram:

  • SBT Manhã: 3,0
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,7
  • Bom Dia & Cia: 1,3
  • Primeiro Impacto: 2,0
  • Alô Você: 2,5
  • Esmeralda: 3,0
  • Rubi: 2,6
  • Fofocalizando: 2,9
  • Champions: Chelsea x Barcelona: 4,6
  • Aqui Agora: 3,0
  • SBT Brasil: 3,4
  • A.Mar: 3,8
  • Programa do Ratinho: 3,7
  • SBT Repórter: 2,2
  • The Noite: 1,6
  • Operação Mesquita: 1,1
  • SBT Podnight: 0,9
  • SBT Notícias: 1,3
  • SBT Manhã Madrugada: 1,6

A audiência das demais emissoras e diversos programas também foi registrada, mostrando uma grande variedade de opções para os telespectadores. Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, sendo que em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. O acompanhamento desses números ajuda a entender as preferências do público e a ajustar as estratégias de programação das emissoras.

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

