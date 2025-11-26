Números consolidados de 25/11/2025 estão disponíveis

Na terça-feira, 25 de novembro de 2025, a grade de programação das emissoras de televisão teve resultados notáveis. A novela Três Graças se destacou, superando o Jornal Nacional, que transmitiu a notícia da prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A atração alcançou 23 pontos de audiência, refletindo sua popularidade em meio a uma noite cheia de novidades.

Outra produção, a novela Mãe, também se destacou, atingindo picos de 8 pontos e igualando seu recorde de audiência em São Paulo. No SBT, a transmissão da partida entre Chelsea e Barcelona pela Champions League elevou os índices de audiência, demonstrando o interesse do público por eventos esportivos.

A disputa pela terceira colocação entre os programas Alô Você e Jogo Aberto foi acirrada, evidenciando a competição entre as diferentes emissoras.

A seguir, estão as audiências consolidadas dos programas mais assistidos na cidade de São Paulo:

Hora Um : 4,5

: 4,5 Bom Dia SP : 8,7

: 8,7 Bom Dia Brasil : 8,3

: 8,3 Encontro com Patrícia Poeta : 6,5

: 6,5 Mais Você : 6,6

: 6,6 SP1 : 9,2

: 9,2 Globo Esporte : 9,7

: 9,7 Jornal Hoje : 10,0

: 10,0 Edição Especial: Terra Nostra : 11,7

: 11,7 Flash do Jornalismo : 12,7

: 12,7 Terra Nostra : 11,9

: 11,9 Sessão da Tarde: Incontrolável : 10,1

: 10,1 Plantão do Jornalismo : 10,6

: 10,6 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,8

: 12,8 Êta Mundo Melhor! : 16,4

: 16,4 SP2 : 18,4

: 18,4 Dona de Mim : 20,9

: 20,9 Jornal Nacional : 22,2

: 22,2 Três Graças : 23,0

: 23,0 Brasileirão: Grêmio x Palmeiras : 19,6

: 19,6 Segue o Jogo : 10,8

: 10,8 Jornal da Globo : 7,7

: 7,7 Conversa com Bial : 5,1

: 5,1 Dona de Mim (reapresentação) : 4,6

: 4,6 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7

No bloco de programação da Record, os números foram os seguintes:

Balanço Geral Manhã : 1,5

: 1,5 Balanço Geral Manhã SP : 3,2

: 3,2 Fala Brasil : 3,6

: 3,6 Hoje em Dia : 3,7

: 3,7 Balanço Geral SP : 5,1

: 5,1 Igreja Universal : 6,0

: 6,0 Balanço Geral SP (reapresentação) : 5,7

: 5,7 A Escrava Isaura : 4,3

: 4,3 Cidade Alerta : 3,7

: 3,7 Cidade Alerta SP : 6,3

: 6,3 Jornal da Record : 6,8

: 6,8 Mãe : 7,1

: 7,1 Reis: A Consequência : 6,3

: 6,3 A Fazenda 17 : 6,8

: 6,8 Chicago Fire : 3,6

: 3,6 Jornal da Record 24h : 2,4

: 2,4 Fala Que Eu Te Escuto: 1,1

No SBT, as audiências foram:

SBT Manhã : 3,0

: 3,0 SBT Manhã 2ª Edição : 2,7

: 2,7 Bom Dia & Cia : 1,3

: 1,3 Primeiro Impacto : 2,0

: 2,0 Alô Você : 2,5

: 2,5 Esmeralda : 3,0

: 3,0 Rubi : 2,6

: 2,6 Fofocalizando : 2,9

: 2,9 Champions: Chelsea x Barcelona : 4,6

: 4,6 Aqui Agora : 3,0

: 3,0 SBT Brasil : 3,4

: 3,4 A.Mar : 3,8

: 3,8 Programa do Ratinho : 3,7

: 3,7 SBT Repórter : 2,2

: 2,2 The Noite : 1,6

: 1,6 Operação Mesquita : 1,1

: 1,1 SBT Podnight : 0,9

: 0,9 SBT Notícias : 1,3

: 1,3 SBT Manhã Madrugada: 1,6

A audiência das demais emissoras e diversos programas também foi registrada, mostrando uma grande variedade de opções para os telespectadores. Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, sendo que em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. O acompanhamento desses números ajuda a entender as preferências do público e a ajustar as estratégias de programação das emissoras.