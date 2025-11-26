Viviane revela ruptura e conquista 23 pontos na competição

A novela “Três Graças” trouxe um momento impactante quando o personagem Leonardo descobre que Viviane é uma mulher trans. Essa cena intensa provocou uma mudança significativa na relação do casal e foi exibida em um horário especial, às 20h35, alcançando uma média de 23 pontos de audiência, superando até mesmo o “Jornal Nacional”, que abordava a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A revelação aconteceu logo após Leonardo convidar Viviane para namorar. Após esse gesto, Viviane, sentindo-se confiante, decide compartilhar sua verdade com ele. No entanto, a reação de Leonardo a deixou frustrada, levando a uma ruptura imediata entre os dois.

Além de seu envolvimento romântico, Viviane também está profundamente inserida nas principais tramas da novela, incluindo o plano para roubar uma estátua central na história. Amiga de Gerluce, outro personagem relevante, essa ligação fortalece a presença de Viviane na narrativa.

Gabriela Loran, a atriz que interpreta Viviane, comentou sobre a importância desse papel em uma recente entrevista. Ela destacou que é um avanço significativo na representatividade de personagens trans na televisão. Para ela, Viviane não é apenas uma figura secundária, mas uma protagonista com sua própria história e desafios. Gabriela enfatizou que a história da farmacêutica vai além da sua identidade de gênero. Ela é representada como uma mulher forte e resiliente, que enfrenta os obstáculos da vida sem ser reduzida à sua condição de trans.

Gabriela também ressaltou a necessidade de humanizar as experiências de mulheres trans, mostrando suas rotinas, conflitos e responsabilidades. Ela acredita que é essencial fazer o público enxergar tais personagens como pessoas comuns, que levam uma vida normal e enfrentam desafios diários, sem que sua identidade de gênero defina sua existência.

Sobre as filmagens, Gabriela falou sobre a boa sintonia que desenvolveu com Pedro Novaes, que interpreta Leonardo. A atriz elogiou a disposição de Pedro para discutir e compreender as emoções de sua personagem, evidenciando uma colaboração cuidadosa na construção das cenas.

A cena em que Viviane conversa com Leonardo sobre sua cirurgia foi bem recebida e repercutiu nas redes sociais, elogiada pela forma sensível com que abordou a questão da transfobia. O sucesso da cena contribuiu para a sólida audiência da novela, mesmo em um horário pouco comum.

De acordo com a programação da emissora, “Três Graças” seguirá no ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova novela “Quem Ama Cuida”.