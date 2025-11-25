Roubo das estátuas em ‘Três Graças’ tem novos detalhes

O roubo das estátuas das Três Graças marcará uma das cenas mais intensas da novela das nove da Globo, atualmente em gravação nos Estúdios Globo. Este episódio, filmado na última terça-feira (25), envolve uma ação ousada de Misael (Belo), Joaquim (Marcos Palmeira), Viviane (Gabriela Loran) e Júnior (Guthierry Sotero), que invadem a mansão de Arminda (Grazi Massafera) utilizando máscaras. O grupo está em busca da famosa obra de arte que inspira o título da novela.

A trama, que estreou em 20 de outubro de 2025, mantém uma média de 21,8 pontos de audiência na Grande São Paulo, um número que se aproxima do desempenho de outra produção atual.

A sequência do assalto começa com Gerluce (Sophie Charlotte), que está em sua rotina diária na mansão. Ao perceber a invasão, ela tenta manter a calma enquanto Misael e Joaquim anunciam o roubo. Em um gesto de proteção, Gerluce abriga Josefa, enquanto Raul (Paulo Mendes) levanta as mãos em sinal de rendição. Arminda, por sua vez, parece despreocupada com a segurança da mãe e assume uma postura submissa, dizendo aos ladrões para levarem o que desejarem.

A tensão aumenta quando Joaquim, com comportamento agressivo, puxa Arminda pelo braço e exige que ela mostre os cômodos da casa. Ao chegarem à porta do quarto onde a escultura está guardada, Joaquim recebe um sinal de Gerluce, confirmando que aquele é o local certo. Pressionada, Arminda acaba abrindo a porta, revelando a escultura das Três Graças, o que surpreende os assaltantes.

Misael toma a iniciativa e usa uma cortina para cobrir a estátua antes de transportá-la para o carro, em uma operação rápida que mostra o comprometimento do grupo com o crime. Para aumentar a tensão, eles decidem levar Josefa como refém, um ato que revela a frieza de Arminda, que não demonstra preocupação em relação à segurança da mãe.

Gerluce, em um ato de bravura, informa que também irá com Josefa, mostrando seu instinto protetor. Após o assalto, o grupo se dirige a um ferro-velho para discutir o destino da obra de arte. Entretanto, Gerluce e Josefa conseguem escapar em segurança e retornar à mansão sozinhas, o que promete gerar novas discussões familiares e intensificar o conflito com Arminda.

A história avança em direção à tentativa de lucrar com o crime. Júnior contata Feliciano, um intermediador que será interpretado pelo ator Maciel Silva, para avaliar a escultura roubar e facilitar sua venda no mercado paralelo de arte. Isso amplia a dimensão criminosa da narrativa, conectando diferentes núcleos da história.

A sequência do roubo está alinhada com a proposta original da novela, que mistura drama familiar, crítica social e elementos de thriller policial. A obra foi criada por Aguinaldo Silva e marca seu retorno ao horário nobre após cinco anos, apostando em histórias de forte apelo popular, centradas em famílias imersas em segredos e vinganças.

Três Graças está programada para ir ao ar até maio de 2026, com aproximadamente 179 capítulos. A próxima novela da emissora, Quem Ama, Cuida, de Walcyr Carrasco, tem estreia marcada para 18 de maio de 2026. A nova trama gira em torno de Adriana, uma cuidadora de idosos interpretada por Letícia Colin, e conta com um elenco de peso, incluindo nomes como Antonio Fagundes, Tony Ramos e Mariana Ximenes, destacando a estratégia da Globo de unir grandes talentos a histórias que ressoam com o público.