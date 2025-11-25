Passeio no Rio Salobra apresenta onças e ariranhas perto de Campo Grande

Passeio de Barco pelo Rio Salobra: Uma Experiência Imperdível a 207 km da Capital

Navegar pelo Rio Salobra, em Miranda, proporciona uma experiência única no coração do Pantanal, a apenas 207 quilômetros de Campo Grande. Em um passeio de cerca de três horas, os visitantes podem observar a rica fauna local, com chances de ver lontras, jacarés, ariranhas e diversas espécies de aves. O trajeto revela também a beleza das águas claras do rio, contrastando com a vegetação exuberante.

O passeio é guiado por Nadir Silva, um morador local de 51 anos, que conhece o rio e seus segredos como a palma da mão. Morador às margens do Rio Miranda, ele leva turistas para acompanhar a combinação dos rios Miranda e Salobra. À medida que o barco avança, a cor turva do Miranda dá lugar às águas cristalinas do Salobra, uma mudança que impressiona os visitantes.

Nadir, que não fala inglês, consegue transmitir seu conhecimento e paixão pelo lugar através de gestos e sua conexão com a natureza. Ele destaca a avifauna, apontando garças-mouras, martins-pescadores e outros pássaros. Para os que gostam de observação de aves, o Salobra é um verdadeiro paraíso, e é recomendável levar binóculos para uma melhor experiência.

Durante o passeio, o tempo parece desacelerar, permitindo que os turistas se encantem com a vida selvagem. Nadir frequentemente encontra lontras em troncos e avisa sobre o avistamento de filhotes de jacaré, que se camuflam entre as plantas. Esses momentos são parte da magia do passeio.

No final do trajeto, Nadir permite aos turistas entrar em uma parte do rio adequada para banho, onde a água é ainda mais clara. Essa experiência de nadar no Pantanal é uma oportunidade única e memorável.

Apesar da beleza do lugar, o guia menciona os impactos das queimadas que afetaram a fauna local, especialmente a população de macacos. Antes, esses animais eram comuns nas margens do rio, e sua ausência é sentida. Nadir lamenta as perdas e destaca a necessidade de conservação da natureza.

Para chegar ao Rio Salobra, os visitantes podem seguir pela BR-262 até Miranda, com um trajeto de cerca de 2h30 a 3h de carro. Também há opção de ônibus, com passagens custando em média R$100. A empresa Cruzeiro do Sul oferece uma passagem que pode ser ainda mais acessível, com preço em torno de R$56.

Uma vez em Miranda, taxis são a única opção para se deslocar até o ponto de partida dos passeios, uma vez que aplicativos de transporte não estão disponíveis na cidade. O passeio de barco, que custa R$200 por pessoa, pode ser agendado pela manhã ou à tarde, com saídas às 8h e 14h.

Além de Nadir, a empresa Projeto Rio Salobra oferece pacotes que incluem o passeio de barco e uma rota terrestre, com valores variando entre R$312 para crianças de 5 a 12 anos e R$360 para adultos.

Se você procura uma experiência autêntica em contato com a natureza, o passeio pelo Rio Salobra é uma excelente opção para quem deseja explorar a beleza do Pantanal.