Em família com Eliana traz equipe do ‘Domingão’ e ‘Conversa’

A Globo já iniciou a pré-produção do programa Em Família com Eliana, que será apresentado por Eliana nas tardes de domingo a partir de 15 de março de 2026. O programa será totalmente gravado em São Paulo, marcando o retorno da cidade como sede de um programa dominical da emissora desde a saída de Faustão, em 2021. Ele começará por volta das 12h30, logo antes da exibição da sessão de filmes Temperatura Máxima, que será remanejada para as 13h55. A ideia é que o programa atraia audiência para as partidas de futebol que começam às 15h30.

Para criar a nova atração, a Globo está reunindo uma equipe experiente, incluindo profissionais que já trabalharam em Domingão com Huck e parte da equipe do Conversa com Bial. Essa estratégia visa apoiar Eliana na fase de desenvolvimento e na realização de testes para os quadros do programa. O objetivo é facilitar sua adaptação ao novo projeto, especialmente nos primeiros meses de exibição.

A decisão de centralizar a produção em São Paulo leva em consideração a residência de Eliana na cidade e a proximidade com o mercado publicitário, essencial para gerar receita publicitária necessária para um programa dominical. Historicamente, São Paulo é um centro importante para a produção de variedades da Globo, sendo que o programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, também é gravado na capital paulista desde 2000.

Até agora, a Globo não gravava programas dominicais em São Paulo desde a transferência de Luciano Huck para o Rio de Janeiro. Com Em Família com Eliana, a emissora retoma uma presença fixa na cidade, com um formato que se encaixa no horário do almoço.

Detalhes da Programação

A nova atração está planejada para durar até dezembro de 2026, com a possibilidade de renovação para 2027, dependendo dos resultados de audiência e do desempenho comercial. O gerenciamento do programa será flexível, permitindo ajustes conforme a recepção do público e as respostas do mercado publicitário.

Quadro Principal

Um dos grandes destaques do programa será o quadro Minha Família é um Show, que foi inspirado em um conceito europeu adquirido pela emissora. As famílias se apresentarão em competições musicais com um clima leve e emocionante, destacando histórias pessoais de seus membros. A ideia é que esse quadro seja o "coração" do programa, reforçando a temática familiar proposta pelo título. Famílias de diferentes regiões do Brasil terão a oportunidade de se apresentar, promovendo a diversidade e a celebração de encontros geracionais, características que costumam fazer sucesso em programas de auditório aos domingos.