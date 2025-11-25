Leandro Brasil, personagem enigmático de David Junior em ‘Coração Acelerado’

Atualmente, o ator David Junior se destaca no programa “Dança dos Famosos” e se prepara para interpretar Leandro Brasil na nova novela “Coração Acelerado”. O personagem é um técnico de som que chega à cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás. Com uma missão oficial relacionada ao trabalho nos shows da região, Leandro também carrega segredos do passado que serão revelados ao longo da trama.

Na história, ele se aproxima da protagonista Agrado, interpretada por Isadora Cruz, e os dois desenvolvem um relacionamento que mistura romance e mistério. Agrado é uma cantora que luta para se destacar no cenário sertanejo. Junto de sua mãe, Janete, papel de Letícia Spiller, ela se apresenta em festivais e eventos em pequenas cidades, sonhando em ter uma carreira de sucesso.

O enredo se complica quando Agrado forma uma dupla sertaneja com a personagem Eduarda, interpretada por Gabz. Juntas, elas começam a ganhar destaque, mas também enfrentam os desafios da fama repentina. A história também inclui João Raul, vivido por Filipe Bragança, um cantor que enfrenta uma crise pessoal e profissional em um momento crítico de sua carreira. A química entre ele e Agrado surge no ambiente musical, mas eles têm que lidar com a ex-namorada de João, Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, que faz de tudo para que ele fique ao seu lado.

“Coração Acelerado” foi criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e faz parte de uma estratégia da emissora para abordar temas da música popular brasileira, focando numa conexão com o público que acompanha a vida dos artistas. A direção artística é de Carlos Araujo, que busca equilibrar romance, humor e drama na narrativa.

A estreia da novela está marcada para 12 de janeiro de 2026, substituindo “Dona de Mim”. A nova produção visa contar histórias que ressoam com o público, especialmente sobre mulheres tentando conquistar seu espaço em um meio predominantemente masculino, como o sertanejo.

Além do trabalho na novela, David Junior também participará do remake de “Dona Beja” para uma plataforma de streaming, onde será um dos protagonistas ao lado de Grazi Massafera. A nova série, que reinterpreta uma clássica produção de 1986, tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2026, o que ampliará ainda mais a presença do ator nas telinhas.