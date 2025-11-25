Fiação subterrânea é prioridade para moradores de Ponta Grossa?

O conselheiro Ben Hur Chiconato, que atua na área de Esportes em Ponta Grossa, defende a substituição da fiação aérea por fiação subterrânea na cidade. Para ele, essa mudança representa um modelo moderno e adequado às necessidades de uma cidade atual. No entanto, Chiconato questiona a prioridade desse projeto para a população local.

Em sua análise, o conselheiro, que também é professor de Educação Física e ex-secretário de Esportes, enfatiza que a implementação de fiações subterrâneas vai além de uma simples necessidade. Ele acredita que essa transformação poderia refletir um nível elevado de desenvolvimento urbano, mas depende de uma visão e de uma estratégia prioritária por parte da administração municipal.

Chiconato também destaca a importância da articulação política para viabilizar recursos financeiros necessários para essa obra. Ele se mostra incerto sobre quando essa mudança poderá acontecer, ponderando se será em um futuro próximo ou mais distante.

Em Ponta Grossa, o Conselho da Comunidade, do qual Chiconato faz parte, é formado por 14 membros, todos representantes da sociedade, sem cargos eletivos. O objetivo deste conselho é discutir e opinar sobre assuntos importantes para a cidade e região, pautados semanalmente por veículos de comunicação locais. As discussões são divulgadas em formato de vídeo ou artigo, permitindo que os cidadãos acompanhem essas reflexões e propostas.

