Celulares abaixo de R$ 2 mil na Black Friday 2025

A Black Friday de 2025 se destaca como o principal evento de compras do ano para tecnologia, especialmente para smartphones. A expectativa é que os consumidores busquem intensamente celulares com preços abaixo de R$ 2 mil, com um foco particular na faixa de R$ 1 mil a R$ 2 mil. Essa faixa é a mais procurada durante as promoções, segundo ferramentas de comparação de preços.

O evento promete grandes descontos, especialmente em modelos que já estão no mercado há algum tempo e que passaram pelo ciclo inicial de desvalorização. A demanda por aparelhos que ofereçam conectividade 5G, boa duração de bateria e câmeras de qualidade, mas que não sejam considerados modelos premium, será um dos principais fatores de escolha dos consumidores.

Para ajudar na escolha, aqui estão algumas sugestões de smartphones que devem ser vendidos por menos de R$ 2 mil durante a Black Friday 2025:

Samsung Galaxy A e M Series

A Samsung é uma das líderes nesse segmento, oferecendo diversas opções que se encaixam na faixa de preço desejada:

Samsung Galaxy A55 5G : Este modelo, posicionado como um intermediário premium, pode ser encontrado na faixa de R$ 1.800 a R$ 2 mil. Com construção robusta em vidro, resistência à água (certificação IP67) e um processador Exynos 1480, ele é ideal para quem joga e faz multitarefas.

Samsung Galaxy M36 5G : Focado em oferecer uma grande autonomia, esse modelo deve ser vendido por menos de R$ 1.500, destacando-se pela tela Super AMOLED e câmeras triplas de 50 MP, perfeito para quem precisa de bateria duradoura.

Samsung Galaxy A36 5G: Mais acessível que o A55, este aparelho deverá custar cerca de R$ 1.300, com uma tela de 120 Hz e conectividade 5G, unindo recursos modernos a um preço competitivo.

Motorola Moto G e Edge

A Motorola também possui bons modelos na faixa abaixo de R$ 2 mil:

Motorola Moto G85 : O carro-chefe da série G traz um processador Snapdragon, tela pOLED com 120 Hz, e deverá ter um preço atrativo.

Motorola Edge 40 Neo: Este modelo premium compacto deve ser encontrado próximo de R$ 1.900, oferecendo design elegante, carregamento rápido e tela com bordas curvas.

Xiaomi e POCO

A Xiaomi é conhecida por oferecer produtos com alto desempenho a preços acessíveis:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G : Com uma câmera de 200 MP e tela AMOLED, este modelo deve ser oferta atrativa por menos de R$ 2 mil, ideal para quem ama fotografar.

POCO M7 Pro 5G : Voltado para gamers, deve ter um bom desempenho a um preço abaixo de R$ 1.600.

Xiaomi 13 Lite: Este modelo, mais leve e fácil de manusear, deve ser vendido por cerca de R$ 1.900 e é indicado para quem faz muitas selfies.

Alternativa de Entrada

Uma opção interessantes é o:

Apple iPhone SE (3ª Geração): Embora seja um modelo menor e considerado de nicho, ele se aproxima da faixa de R$ 2 mil e é uma opção para aqueles que preferem o sistema iOS.

Dicas para a Compra

Ao escolher um celular durante a Black Friday, é importante ter cautela. O Procon e a Secretaria Nacional do Consumidor recomendam que os consumidores verifiquem o histórico de preços, evitando armadilhas de preços inflacionados antes das promoções.

Para garantir um bom funcionamento do aparelho, considere modelos com 6 GB a 8 GB de RAM e pelo menos 128 GB de armazenamento. A saúde da bateria também é essencial. Além disso, para um conforto visual maior, as telas com tecnologia AMOLED ou OLED são as melhores opções, pois oferecem melhor contraste e emitem menos luz azul, reduzindo a fadiga ocular.

A Black Friday 2025 promete ser um excelente momento para quem deseja atualizar seu smartphone, com uma variedade de opções a preços acessíveis.