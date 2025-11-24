Continuação de ‘Avenida Brasil’ apresenta Carminha reformulada

A sequência de “Avenida Brasil”, um dos maiores sucessos da televisão brasileira em 2012, está prestes a retornar com uma trama que trará de volta a vilã emblemática Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Nesta nova fase, Carminha aparece com uma abordagem renovada, mais madura e determinada a recuperar tudo o que perdeu no passado. Sua trajetória se complica após a morte de Lucinda, personagem interpretada por Vera Holtz, quando Carminha se vê forçada a assumir a responsabilidade por crianças que viviam no lixão, um cenário que sempre desprezou.

A vilã, que já foi conhecida por seus planos vingativos, agora apresenta uma estratégia mais complexa. Enquanto a protagonista Rita, vivida por Débora Falabella, buscava vingança pura, Carminha está disposta a usar a manipulação como arma. A pergunta que permeia a nova narrativa é se ela realmente mudou ou apenas se tornou mais astuta em suas manobras. Essa dúvida deverá manter os espectadores atentos e envolvidos com a história.

Após perder Lucinda, Carminha passa por uma crise profunda. Ao tentar ocupar um papel que nunca desejou, ela percebe que não pertence àquele universo de exclusão social. Essa realidade a leva a tomar uma decisão drástica: romper com seu passado e buscar uma nova vida ao lado de Tufão, personagem de Murilo Benício, com quem deseja reatar.

A oportunidade para esse recomeço surge com o retorno de Ágata, interpretada por Karol Lannes, que volta ao Brasil após um longo período no exterior. A fragilidade emocional da filha representa uma chance para Carminha se reconectar com a família que a rejeitou no passado.

Além dos conflitos pessoais, a nova temporada de “Avenida Brasil” aborda questões sociais e econômicas marcantes, refletindo as mudanças que o Brasil enfrentou desde 2012 até os tempos atuais. A trama pretende mostrar como famílias que conseguiram ascender socialmente nos anos 2010 lidaram com crises nos anos seguintes, oferecendo um panorama realista da luta pela sobrevivência em meio a dificuldades financeiras.

No elenco, além de Adriana Esteves e Murilo Benício, Eliane Giardini está confirmada para reprisar seu papel como Muricy, a mãe superprotetora de Tufão. Juliano Cazarré, que ficou conhecido como Adauto na versão original, também está em negociações para retornar à novela. A expectativa está alta com a possibilidade do retorno de Débora Falabella como Nina, que, apesar de ainda não ter confirmado sua participação, poderia trazer um reencontro explosivo com Carminha.

A nova fase está sendo desenvolvida por João Emanuel Carneiro, o criador da primeira versão, que já trabalha nos primeiros rascunhos da nova história. Ricardo Waddington, que dirigiu a versão original, foi convidado a assumir a direção artística para garantir que a nova trama mantenha a mesma essência e ritmo que conquistaram o público anteriormente.

A estreia da sequência está marcada para janeiro de 2027, no horário nobre das 21h, logo após o fim da novela “Quem Ama Cuida”. A produção contará com locações externas no bairro fictício Divino, que será construído nos Estúdios Globo, prometendo uma grandiosidade à altura da história que cativou milhões de brasileiros.