Roberto Carlos recebe João Gomes e Sophie Charlotte em Gramado

O tradicional Especial de Roberto Carlos deste ano terá uma novidade: será filmado pela primeira vez em Gramado, na Serra Gaúcha. A atração, que é um marco da programação de fim de ano da televisão brasileira, vai ao ar no dia 23 de dezembro. O evento acontecerá no Serra Park e contará com a presença de artistas como João Gomes, Sophie Charlotte, Fafá de Belém, Supla e Jorge Ben Jor. Com o título “Noite Feliz”, o espetáculo promete misturar o clima natalino com grandes sucessos do cantor.

A gravação está agendada para o dia 12 de dezembro, às 21h. Gramado, conhecida por sua beleza e suas festividades de Natal, foi escolhida para oferecer um novo visual ao especial. A cidade, com suas luzes e atmosfera natalina, busca dar um frescor à produção, preservando ao mesmo tempo o charme que caracteriza o programa nos últimos 50 anos.

A produção do especial é liderada por Maiana Timoner e Rodrigo Tápias, com direção de Angélica Campos e Joana Thimoteo, que supervisiona o núcleo de musicais da emissora. A ideia é atualizar a identidade do programa, mantendo sua essência enquanto se abre a novos públicos.

Entre os convidados, João Gomes é um dos destaques. Ele fará sua estreia ao lado de Roberto Carlos e vai apresentar alguns de seus sucessos. A participação do cantor pernambucano é vista como um importante passo para conectar suas novas referências musicais com o público mais velho que acompanha o especial.

Sophie Charlotte, conhecida pelo seu papel na novela “Três Graças”, também retorna ao programa, após gravar a canção “Proposta” com Roberto Carlos. Essa estratégia busca integrar a novela e a musicalidade do especial, atraindo assim a atenção dos telespectadores.

Fafá de Belém, Supla e Jorge Ben Jor completam a lista de artistas convidados. Com Jorge, Roberto Carlos fará um dueto, reafirmando uma parceria que traz à tona a história da música brasileira. Fafá e Supla, por sua vez, introduzirão uma diversidade de estilos musicais, abrangendo desde o pop rock até a música romântica, em um repertório que incluirá clássicos do cantor, canções natalinas e sucessos de cada um deles.

Esse novo formato e localização para “Noite Feliz” também simboliza a renovação do vínculo entre Roberto Carlos e a emissora. Recentemente, rumores sobre mudanças na programação geraram incerteza, mas o contrato foi renovado por mais três anos, assegurando a continuidade do especial até 2027. Essa decisão destaca a importância histórica do programa, que é um dos mais longevos da televisão brasileira, tendo sido ao ar desde 1974.

Nos últimos 50 anos, o especial só não foi exibido em 1999, após a morte de Maria Rita, esposa do cantor, e em 2020, durante a pandemia, quando foi reexibido com montagens de apresentações anteriores. Com a nova edição em Gramado, a emissora demonstra sua intenção de preservar essa tradição, enquanto faz adaptações para dialogar com a audiência contemporânea, cada vez mais conectada e diversificada.