Juliana Paes não retorna à Globo em nova novela de Carrasco

Juliana Paes não irá estrelar nova novela da Globo

A atriz Juliana Paes não fará parte do elenco de "Quem Ama Cuida", a próxima novela das nove da TV Globo, escrita por Walcyr Carrasco. O impasse nas negociações ocorreu devido à incompatibilidade de agendas. Juliana tem compromissos profissionais assumidos até 2026, incluindo a segunda temporada da série "Os Donos do Jogo", da Netflix, programada para ser gravada ao longo do próximo ano.

Recentemente, a atriz participou da primeira fase do remake da novela "Renascer", que foi exibido em 2024, onde interpretou a cafetina Jacutinga. Embora tenha voltado ao horário nobre, sua aparição foi pontual e reflete um novo modelo de relacionamento profissional com a emissora. Também em 2024, Juliana já havia recusado uma participação na reta final de "Renascer" por conta de conflitos em sua agenda, o que indicava a dificuldade de ajustes com a Globo.

Juliana e Walcyr Carrasco têm uma história de sucesso juntos, com trabalhos marcantes na teledramaturgia brasileira, como "Gabriela" (2012) e "A Dona do Pedaço" (2019), onde ela interpretou a famosa Maria da Paz. O autor esperava repetir essa parceria vitoriosa no novo folhetim, mas as circunstâncias impediram esse reencontro.

Enredo de "Quem Ama Cuida"

A nova novela terá como protagonista Rogério Brandão, um milionário interpretado por Antonio Fagundes, que vive isolado e cercado por uma família interessada apenas em seu dinheiro. Ele decide se casar com Adriana, uma cuidadora de idosos vivida por Letícia Colin, e a anuncia como sua herdeira. No entanto, na mesma noite em que revela sua decisão, Rogério é assassinado de forma misteriosa.

Adriana é condenada injustamente pelo crime e, sem apoio da família de Rogério, conta apenas com a ajuda de Pedro, filho do advogado que a incriminou. Seis anos depois de cumprir pena, ela se une a Pedro, determinada a se vingar de todos que arruinaram sua vida, incluindo os herdeiros de Rogério.

Isabel Teixeira interpretará a vilã da trama, um papel que promete gerar conflitos familiares e intensificar a busca por vingança.

Elenco e estreia

Além de Letícia Colin, Isabel Teixeira e Antonio Fagundes, o elenco de "Quem Ama Cuida" contará com nomes de peso como Tony Ramos, Isabela Garcia, Mariana Ximenes, Sergio Guizé, Bianca Bin, Elizabeth Savala, Agatha Moreira, Rainer Cadete e Jeniffer Nascimento.

A novela será exibida na faixa das 21h, com estreia prevista para o dia 18 de maio de 2026, logo após o término da atual novela "Três Graças", produzida por Aguinaldo Silva.