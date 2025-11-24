Números consolidados de 23/11/2025 estão disponíveis

No último domingo, 23 de novembro de 2025, as audiências dos programas de televisão revelaram uma disputa acirrada entre as emissoras. O programa de Silvio Santos conseguiu manter a liderança, superando o "Domingo Espetacular", além de conquistar o primeiro lugar por 15 minutos durante a programação.

Na Band, o humorístico "Perrengue" teve um desempenho relevante, registrando um empate técnico com "Para Aqui!", da RedeTV! Isso demonstra a competitividade entre os programas de entretenimento.

A Globo enfrenta algumas oscilações em sua audiência, especialmente com o "Fantástico", que não teve um desempenho estável. A primeira parte do "Domingão com Huck" também não conseguiu prender o público, sendo superado pelo "Domingo Legal", que mostrou força em sua audiência.

A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:

Globo:

Santa Missa em Seu Lar: 3,9 pontos

Globo Repórter (reapresentação): 4,8 pontos

Antena Paulista: 6,7 pontos

Auto Esporte: 7,7 pontos

Globo Rural: 9,9 pontos

Viver Sertanejo: 9,7 pontos

Esporte Espetacular: 8,2 pontos

Temperatura Máxima com "Space Jam – Um Novo Legado": 9,1 pontos

Domingão com Huck: 15,2 pontos

Fantástico: 15,6 pontos

Domingo Maior com "Infiltrado na Klan": 4,4 pontos

Record:

Desenhos Bíblicos: 1,3 pontos

Record Teen: 2,2 pontos

Eu, a Patroa e as Crianças: 2,9 pontos

Todo Mundo Odeia o Chris: 3,3 pontos

Cine Maior com "Dupla Explosiva": 5,1 pontos

Domingo Espetacular: 7,0 pontos

SBT:

SBT Notícias Manhã: 2,0 pontos

Domingo Legal: 6,5 pontos (dividido em partes)

Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,6 pontos

Band e outros canais:

Perrengue na Band: 1,3 pontos

Para Aqui!: 0,6 pontos

Os dados de audiência são uma referência importante para o mercado publicitário, pois um ponto equivale a 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações ajudam a entender a preferência do público e a performance dos programas de cada emissora.