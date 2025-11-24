Números consolidados de 23/11/2025 estão disponíveis

No último domingo, 23 de novembro de 2025, as audiências dos programas de televisão revelaram uma disputa acirrada entre as emissoras. O programa de Silvio Santos conseguiu manter a liderança, superando o "Domingo Espetacular", além de conquistar o primeiro lugar por 15 minutos durante a programação.
Na Band, o humorístico "Perrengue" teve um desempenho relevante, registrando um empate técnico com "Para Aqui!", da RedeTV! Isso demonstra a competitividade entre os programas de entretenimento.
A Globo enfrenta algumas oscilações em sua audiência, especialmente com o "Fantástico", que não teve um desempenho estável. A primeira parte do "Domingão com Huck" também não conseguiu prender o público, sendo superado pelo "Domingo Legal", que mostrou força em sua audiência.
A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:
Globo:
- Santa Missa em Seu Lar: 3,9 pontos
- Globo Repórter (reapresentação): 4,8 pontos
- Antena Paulista: 6,7 pontos
- Auto Esporte: 7,7 pontos
- Globo Rural: 9,9 pontos
- Viver Sertanejo: 9,7 pontos
- Esporte Espetacular: 8,2 pontos
- Temperatura Máxima com "Space Jam – Um Novo Legado": 9,1 pontos
- Domingão com Huck: 15,2 pontos
- Fantástico: 15,6 pontos
- Domingo Maior com "Infiltrado na Klan": 4,4 pontos
Record:
- Desenhos Bíblicos: 1,3 pontos
- Record Teen: 2,2 pontos
- Eu, a Patroa e as Crianças: 2,9 pontos
- Todo Mundo Odeia o Chris: 3,3 pontos
- Cine Maior com "Dupla Explosiva": 5,1 pontos
- Domingo Espetacular: 7,0 pontos
SBT:
- SBT Notícias Manhã: 2,0 pontos
- Domingo Legal: 6,5 pontos (dividido em partes)
- Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,6 pontos
Band e outros canais:
- Perrengue na Band: 1,3 pontos
- Para Aqui!: 0,6 pontos
Os dados de audiência são uma referência importante para o mercado publicitário, pois um ponto equivale a 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações ajudam a entender a preferência do público e a performance dos programas de cada emissora.