Bonner deve retornar ao vídeo antes da estreia do ‘Globo Repórter’

William Bonner pode retornar à tela da televisão em 2025, antes de sua estreia no programa “Globo Repórter” em 2026. Ele deve participar da “Retrospectiva 2025”, um programa que reúne os principais acontecimentos do ano, ao lado de Sandra Annenberg. Essa colaboração é vista como uma transição entre sua longa carreira no telejornalismo e um novo ciclo no jornalismo documentário.

Bonner, que se afastou do “Jornal Nacional” após quase 30 anos, é considerado a opção preferida internamente na TV Globo para apresentar esse especial de fim de ano. No entanto, há desafios em relação ao calendário, já que a produção da Retrospectiva exige muita antecedência. Ele recém-finalizou uma fase intensa no telejornal e está oficialmente em férias, o que levanta preocupação sobre a sua participação.

A direção da emissora acredita que incluir Bonner na Retrospectiva pode ser uma maneira de apresentar ao público sua nova fase profissional de forma descontraída. O programa, que dura cerca de duas horas, é uma tradição da Globo e sempre é exibido na última semana de dezembro, após a exibição da novela das nove. Recentemente, também tem sido disponibilizado na plataforma de streaming Globoplay, ampliando sua audiência.

Após sua saída do “Jornal Nacional”, Bonner tem aproveitado um longo período de férias, viajando para o exterior com sua esposa, Natasha Dantas. O casal foi visto recentemente em Nova York, e o jornalista já comentou que pretende usar esse tempo para descansar e se preparar para os novos desafios que virão. Ele planeja retomar as aparições na televisão apenas em situações especiais até 2026, tornando a Retrospectiva 2025 uma oportunidade estratégica para seu retorno em um evento com grande visibilidade.

A edição de 2025 da Retrospectiva deve seguir o modelo tradicional, sendo transmitida em rede nacional pela TV Globo e disponível na íntegra para assinantes do Globoplay.