Carro capota após ser atingido no Centro de Ponta Grossa

Na noite do último sábado, 22 de julho, um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ocorreu no centro de Ponta Grossa, nas interseções das ruas do Rosário e Francisco Ribas. Um carro prata, que estava se deslocando pela rua Francisco Ribas, teria desrespeitado o sinal vermelho e colidido com um Hyundai HB20 que seguia pela rua do Rosário.

O impacto da colisão fez com que o motorista do carro prata perdesse o controle e capotasse. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que evidenciam a gravidade da batida.

Após o acidente, o motorista do HB20 necessitou de atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE) foi acionado para prestar socorro. Segundo profissionais de saúde que atenderam a vítima, ele apresentava dores intensas no pescoço, mas não sofreu ferimentos graves.

Além das equipes de atendimento médico, a Segurança de Trânsito e o Patrulhamento Viário também estiveram no local para auxiliar nos procedimentos de segurança e na análise da situação. A identidade do motorista envolvido não foi divulgada. Este incidente ressalta a importância de respeitar as sinalizações de trânsito para a segurança de todos no viário.