Veteranos retornam à Globo com formato inovador

Nesta terça-feira (25), os Estúdios Globo lançam sua primeira novela vertical, intitulada Tudo Por Uma Segunda Chance, projetada especialmente para ser assistida em celulares. Com episódios curtos de 2 a 3 minutos, a produção visa atender ao novo comportamento dos espectadores nas redes sociais. Esta estreia é marcada pelo retorno de Beth Goulart à emissora, após 17 anos, trazendo uma nova abordagem para a dramaturgia.

A trama gira em torno de Lucas (interpretado por Daniel Rangel) e Paula (Debora Ozório), um casal que está prestes a se casar. No entanto, suas vidas são complicadas pela manipulação de Soraia (Jade Picon), a amiga do casal que guarda sentimentos ocultos por Lucas e que se envolve em situações perigosas para separar os dois. Para adicionar profundidade à narrativa, a produção trouxe veteranos de peso, como Beth Goulart, Vanessa Gerbelli, Leonardo Bricio e Marcos Winter, que são os pais dos protagonistas.

Reações dos Atores

Em entrevistas sobre esta nova produção, os atores expressaram suas opiniões sobre o formato vertical inovador. Beth Goulart, que não participava de novelas da Globo desde 2008, destacou a relevância da mudança no cenário de consumo. “É um público novo que vai escolher como e quando ver a história. É mais dinâmico e intenso”, disse.

Vanessa Gerbelli, que também retorna após outras produções, mencionou o desafio que o novo formato apresenta. “É um recomeço total. A gente está aprendendo a criar dentro dessa nova estrutura”, explicou, manifestando seu entusiasmo por experimentar algo diferente.

Dinâmica de Produção

Marcos Winter pontuou a principal diferença deste formato em relação às novelas tradicionais: a duração curta. Para ele, a necessidade de uma construção narrativa concentrada é um desafio interessante, já que um episódio de novela convencional possui entre 45 e 50 minutos. “Em um capítulo vertical, a história é repleta de conflitos e sempre termina com um gancho para o próximo”, destacou.

Leonardo Bricio complementou, mencionando o aspecto técnico do enquadramento adaptado para celulares, mas reforçou que a essência da atuação permanece a mesma, independentemente do formato.

A Narrativa

A história de Tudo Por Uma Segunda Chance foca nas traições e manipulações que ameaçam o relacionamento de Lucas e Paula. Soraia, motivada por seu amor não correspondido por Lucas, trama para separá-los, contando com a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar), que também nutre sentimentos por ela. Enquanto isso, Paula encontra apoio em Arthur (Isacque Lopes), que a ajuda a enfrentar a situação.

Com um total de 50 capítulos, cada episódio foi desenvolvido para o consumo móvel e será lançado nas redes sociais da TV Globo. A cada terça-feira, 10 novos capítulos estarão disponíveis no perfil @tvglobo. A produção promete suspense e reviravoltas, proporcionando uma experiência envolvente em um formato que atende ao público habituado a conteúdo rápido e dinâmico.