Final da Sul-Americana traz vice-liderança ao SBT em SP

A final da Copa Sul-Americana, realizada no dia 22 de novembro de 2025, destacou a importância do futebol na programação do SBT. Apesar de nenhum time de São Paulo ter participado da decisão, a emissora conseguiu a vice-liderança em audiência na Grande São Paulo, com uma média de 7,2 pontos. No mesmo horário, a concorrente Record ficou em terceiro lugar, com 3,8 pontos. A partida, que ocorreu das 17h às 19h49, teve seu momento de maior destaque às 19h47, quando alcançou 8,8 pontos de pico.

A decisão envolveu as equipes Lanús e Atlético-MG e foi realizada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Atlético-MG acabou como vice-campeão após um empate sem gols durante o tempo regulamentar e prorrogação. O Lanús venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4, conquistando assim seu segundo título na Copa Sul-Americana. A cobertura do SBT incluiu um pré-jogo e uma análise pós-partida, que ajudaram a elevar os índices de audiência da emissora.

Contudo, a final não foi o jogo mais assistido da temporada da Sul-Americana na televisão aberta. O compromisso entre Atlético-MG e Lanús ficou em quarto lugar no ranking de audiência deste ano. Os jogos mais vistos foram todos do Corinthians, que dominou as três primeiras posições. O jogo entre América de Cali e Corinthians, realizado em 6 de maio, lidera a lista com uma média de 11,3 pontos, seguido por outro embate entre as duas equipes que obteve 11,0 pontos.

A tabela dos jogos mais assistidos na TV aberta em 2025 está assim organizada:

1. América de Cali x Corinthians – 6 de maio de 2025 – 11,3 pontos

2. América de Cali x Corinthians – 8 de abril de 2025 – 11,0 pontos

3. Corinthians x Huracán – 28 de maio de 2025 – 10,2 pontos

4. Atlético-MG x Lanús – 22 de novembro de 2025 – 7,2 pontos

5. Fluminense x Lanús – 23 de setembro de 2025 – 5,2 pontos

Esses números refletem a força do Corinthians na audiência da Sul-Americana e ajudam a entender o desempenho da competição ao longo do ano. O Atlético-MG e o Fluminense, embora com médias menores, também contribuíram para que o SBT mantivesse a atração pelo futebol internacional em sua programação.

Nos bastidores, há uma expectativa positiva entre os executivos da emissora em relação ao desempenho do futebol em 2025. Atualizações sobre contratos esportivos colocam o SBT em uma posição competitiva, ao lado de grandes eventos como a Champions League e a Copa do Mundo. Isso mostra um esforço para reforçar a marca esportiva da emissora e fidelizar um público que se identifica com jogos decisivos na televisão.

Para os torcedores, a mensagem é clara: o SBT pretende continuar investindo em competições importantes, incluindo partidas de times sul-americanos e europeus, garantindo que o público possa acompanhar momentos-chave, como a final da Copa Sul-Americana, em sua programação. Games de competições continentais e da Champions League estão previstos, permitindo que a audiência siga atenta a jogos relevantes ao longo de 2025.