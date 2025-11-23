Entenda a trama da novela ‘Romaria’ na HBO Max e Band

A novela Romaria, que vai marcar a volta da teledramaturgia da Band, está programada para estrear em 2026. A produção, criada e dirigida por Jayme Monjardim e escrita por Letícia Wierzchowski, terá 81 capítulos e contará uma história que aborda temas como fé, reencontro familiar e diversidade religiosa. Além disso, vai apresentar a Paraíba como um cenário central, contribuindo para o turismo no estado.

A principal parte das gravações acontecerá em João Pessoa, que será o local de estúdios e locações urbanas. Algumas cenas também serão filmadas em Cabaceiras, famosa por ser a "Roliúde Nordestina", reconhecida por suas produções audiovisuais e paisagens do interior da Paraíba. Em entrevistas, Monjardim mencionou que percorreu várias cidades do estado em busca de locações adequadas para o projeto.

A expectativa é que a novela proporcione uma maior visibilidade à Paraíba e atraia turistas interessados nas cidades mostradas. Isso pode ajudar nas iniciativas locais de fomento ao turismo religioso e cultural. A produção está sob responsabilidade da Putz Creators, a produtora de Monjardim, com apoio do fundo Cinemoney, especializado em projetos audiovisuais.

Jayme Monjardim, conhecido por ter dirigido novelas como Pantanal, Terra Nostra e O Clone, retorna ao mundo das novelas com Romaria, um projeto que considera especial em sua carreira. Depois de deixar a Globo e criar sua própria produtora, ele começou a desenvolver projetos independentes de dramaturgia, sendo Romaria um destes trabalhos, que foi acertado com a Band após não ser viabilizado na emissora carioca.

A história da novela é inspirada na música “Romaria”, do cantor Renato Teixeira, e segue a vida de uma família com sete irmãos que se tornaram órfãos após tragédias. Devido a conflitos internos, eles se afastam ao longo dos anos. Entretanto, um dos irmãos recebe um pedido da mãe, que está muito doente: que todos se reúnam novamente. Esse pedido se concretiza durante uma romaria no interior do Brasil, que é o ponto chave da trama.

A romaria serve como um cenário para o reencontro dos irmãos, e ao longo dessa jornada, eles enfrentarão mágoas do passado, segredos familiares e a busca por perdão. O enredo busca mostrar como a caminhada exterior reflete a jornada interna de cada personagem, promovendo uma reconciliação com seu passado.

Romaria será uma história “multissensorial”, com forte identidade brasileira, incorporando elementos culturais, musicais e espirituais do país. A ideia é apresentar um melodrama que mescle paisagens naturais impressionantes e momentos de reflexão, valorizando as festas religiosas e as tradições populares do Brasil, especialmente do Nordeste.

A novela também se destacará por abordar a diversidade religiosa no Brasil. Além do catolicismo, que será o eixo central da romaria e da devoção da mãe, a produção incluirá práticas de espiritismo, islamismo, protestantismo e outras crenças. O objetivo é promover um espaço de diálogo inclusivo sobre espiritualidade e reconciliação, evitando estigmas ou estereótipos.

Romaria terá 81 capítulos com duração de cerca de 45 minutos cada. Eles serão exibidos na Band e na plataforma HBO Max, em um horário ainda a ser definido, mas planejado para as noites. A novela é parte de uma colaboração entre a Band e a Warner Bros. Discovery, embora detalhes sobre a participação da emissora paulista no projeto ainda não tenham sido revelados.

Outro aspecto inovador será a integração de ficção e realidade. Após cada episódio, haverá um segmento curto de caráter documental, que apresentará relatos verdadeiros relacionados aos temas de cada capítulo, como promessas feitas em romarias e histórias de superação. A intenção é conectar a narrativa fictícia ao cotidiano dos romeiros que buscam fé, cura e respostas em suas jornadas.