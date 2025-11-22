Homem é baleado em mercado no Aero Rancho; saiba mais sobre o caso

Homem é Baleado em Estacionamento de Supermercado em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, foi baleado no abdômen na noite deste sábado (22) no estacionamento do Supermercado Pires, localizado na Avenida Rachel de Queiroz, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 21h e a situação gerou grande movimentação na área.

Segundo testemunhas, a vítima foi atingida por um disparo considerado transfixante, o que significa que a bala atravessou seu corpo. Diante da gravidade do ferimento, o resgate foi acionado imediatamente. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local com duas viaturas para prestar socorro. Embora o disparo tenha ocorrido do lado de fora do supermercado, os primeiros atendimentos foram realizados dentro do estabelecimento.

A ação das equipes de emergência mobilizou também a Polícia Militar, que esteve presente para ajudar no atendimento. As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas em que ocorreu o disparo, mas até o momento não há informações claras sobre o que levou ao tiroteio ou sobre a identidade da vítima.

O movimento no supermercado continuou enquanto os socorristas tentavam estabilizar o homem, que aparentava estar em estado grave. A situação no local estava tensa e as informações ainda são preliminares, com atualizações sendo aguardadas para esclarecer melhor os fatos.

As autoridades pedem que qualquer testemunha do incidente se apresente para ajudar nas investigações. A esperança é que a identificação da vítima e mais detalhes sobre o ocorrido sejam fornecidos nas próximas horas.