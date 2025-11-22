Rodrigo Bocardi volta à TV aberta no Show do Milhão

As gravações do Show do Milhão Celebridades começaram nos estúdios do SBT, em São Paulo, marcando o retorno de Rodrigo Bocardi à televisão aberta após quase um ano afastado. O jornalista, que deixou a Globo em janeiro de 2025, onde trabalhou por 25 anos, agora se junta ao elenco da versão especial do famoso game show apresentado por Patrícia Abravanel nas noites de domingo.

Essa participação é significativa, pois é a primeira vez que Bocardi aparece em uma emissora de TV aberta desde sua saída da Globo, que ocorreu em meio a uma polêmica. A emissora justificou sua demissão citando descumprimento de normas éticas internas, com base em uma investigação que apontou violação de condutas estabelecidas. O apresentador, por sua vez, tem negado as acusações e assegura que está com a consciência tranquila.

Junto com Rodrigo Bocardi, o humorista Wellington Muniz, conhecido por seu famoso personagem Ceará, que imitava Silvio Santos no extinto programa Pânico na TV, também faz parte da gravação.

A coluna Outro Canal informou que essa edição com celebridades é apenas um passo inicial, com o retorno do programa com participantes anônimos previsto para o primeiro semestre de 2026. O SBT pretende resgatar o público pelo game show, que é um dos grandes sucessos de audiência do Programa Silvio Santos.

Essa nova fase no Show do Milhão representa uma oportunidade para Rodrigo Bocardi recuperar visibilidade na TV aberta. Inicialmente, havia especulações sobre sua possível contratação para o SBT News, o canal de notícias da emissora, mas ele optou por começar sua nova trajetória no entretenimento, mostrando-se flexível em sua carreira.

O formato do programa é um quiz de perguntas e respostas, onde os participantes competem por prêmios em dinheiro. A versão com celebridades normalmente atrai grande audiência, combinando conhecimento geral com momentos divertidos e revelações dos participantes.

A presença de figuras conhecidas como Bocardi e Wellington Muniz é uma estratégia do SBT para aumentar a audiência nas disputadas noites de domingo, que é um horário nobre para as emissoras do Brasil. A Petrobras se junta como patrocinadora oficial, garantindo ainda mais visibilidade à marca em um dos programas mais assistidos do canal.

Estão previstos quatro episódios do programa para dezembro, e o retorno de Rodrigo Bocardi à TV promete movimentar as conversas sobre sua carreira e criar novas oportunidades no mercado audiovisual brasileiro.