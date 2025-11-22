PL diz que prisão preventiva de Bolsonaro é desnecessária

Neste sábado, 22 de outubro, a Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência, localizada em Brasília. A operação começou por volta das 6h da manhã, sob a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a decisão do STF, a medida foi tomada devido ao risco de fuga do ex-presidente. Informações do Centro de Integração de Monitoramento Integrado do Distrito Federal indicam que Bolsonaro estava tentando retirar sua tornozeleira eletrônica, o que poderia facilitar sua evasão. A Justiça também destacou preocupações relacionadas a possíveis aglomerações e riscos a terceiros provocados por manifestações convocadas por familiares de Bolsonaro.

Além disso, vale ressaltar que o ex-presidente já estava sob regime de prisão domiciliar desde agosto, em decorrência de descumprimento de medidas cautelares em outra investigação.

O Partido Liberal (PL), ao qual Bolsonaro é filiado, se manifestou publicamente sobre a situação. Em nota, o partido expressou espanto com a prisão, ressaltando o estado de saúde fragilizado de Bolsonaro, que é resultado de uma facada que sofreu e das cirurgias subsequentes. A defesa do ex-presidente afirmou que tomará todas as medidas necessárias para contestar a decisão judicial. O PL reafirmou seu apoio a Jair Bolsonaro, considerando-o uma figura política de grande importância na história do país.

O desdobramento deste caso continua a gerar muitas reações e expectativas na sociedade e na política nacional.