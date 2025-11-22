Isabela Garcia retorna à Globo em papel principal em ‘Quem Ama Cuida’

A próxima novela das nove na Globo, intitulada Quem Ama Cuida, marcará o retorno da atriz Isabela Garcia à emissora, após uma ausência desde 2018. Isabela, conhecida por seu vasto currículo na televisão, fará parte de um núcleo central ao lado de Letícia Colin, que interpretará a protagonista, Adriana. A escolha de Isabela alinha-se à estratégia da Globo de resgatar nomes consagrados para fortalecer a programação do horário nobre.

Com uma carreira que começou quando tinha apenas quatro anos, Isabela Garcia participou de várias novelas marcantes, como Água Viva (1980) e Celebridade (2003). Sua volta em um papel de destaque reflete a tendência da emissora de revalorizar atores que têm uma história significativa na casa.

Quem Ama Cuida substituirá Três Graças e está prevista para estrear em 18 de maio de 2026. A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, seguirá a linha tradicional da emissora, trazendo elementos de drama e reviravoltas para atrair a audiência. A produção conta com um elenco renomado, envolvendo atores como Tony Ramos, Antonio Fagundes e Isabel Teixeira, todos com experiências anteriores de sucesso ao lado de Carrasco.

A história gira em torno de Adriana, uma cuidadora de idosos que se envolve com Rogério Brandão, interpretado por Antonio Fagundes. Rogério, um milionário em meio a uma família interessada apenas em seu dinheiro, vê em Adriana uma aliada e decide oficializar o relacionamento com ela. No entanto, sua morte violenta desencadeia uma série de conflitos, colocando Adriana em uma situação de injustiça. Ao invés de ser vista como a viúva inocente, ela se tornará a principal suspeita do assassinato, levando a uma condenação injusta.

Seis anos após sua prisão, Adriana decide lutar pela verdade e se junta a Pedro, filho do advogado que a condenou. Juntos, eles buscam justiça e um plano de vingança contra aqueles que a traíram, incluindo a filha de Rogério, que tem interesse na fortuna do pai.

A novela promete explorar não apenas a busca da protagonista por justiça, mas também as dinâmicas familiares e as lutas por heranças que permeiam a trama. Quem Ama Cuida traz uma mistura de drama, suspense e crítica social, abordando questões importantes como a valorização dos cuidadores e as fraquezas do sistema judicial.

Com um elenco diverso e uma narrativa envolvente, a novela se prepara para trazer mais uma produção impactante ao horário nobre da Globo.