Camila Queiroz e Diego Martins comentam spin-offs do Globoplay

O Globoplay anunciou a produção de um spin-off centrado no casal Kelvin e Ramiro, personagens da novela “Terra e Paixão”. Essa confirmação foi dada em um comunicado oficial enviado à imprensa, destacando os projetos de novelas verticais em desenvolvimento. O casal, que conquistou uma grande base de fãs, levou admiradores a criar um outdoor em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pedindo a continuidade da história de amor deles.

A nova produção faz parte de uma estratégia do Globoplay, que vai incluir também outras tramas com personagens queridos, como Bibi Perigosa, de “A Força do Querer”, e Angel, de “Verdades Secretas”. Esses projetos visam atender à demanda dos fãs e trazer novidades ao catálogo da plataforma.

Os fãs de Kelvin e Ramiro têm mostrado um grande engajamento desde janeiro de 2025, quando começaram a mobilização para que suas histórias continuassem. O outdoor em Jacarepaguá simboliza a conexão entre o público e a representatividade do casal LGBTQIA+, que atraiu atenção durante a novela.

Apesar do anúncio, o ator Diego Martins, que interpreta Kelvin, afirmou não ter informações sobre o projeto. Em um vídeo em suas redes sociais, ele esclareceu que não recebeu detalhes sobre o spin-off e que não tinha conhecimento do cronograma ou do que seria abordado na nova trama. A situação sugere que, embora o Globoplay tenha confirmado a produção, a equipe envolvida na novela ainda não foi oficialmente notificada.

Camila Queiroz, que interpretou Angel, também se manifestou sobre a possibilidade de retornar ao seu papel. Ela expressou entusiasmo nas redes sociais sobre a chance de reprisar a personagem que a tornou famosa, considerando a ideia de voltar ao universo de “Verdades Secretas” como algo muito positivo.

A história de amor entre Kelvin e Ramiro se destacou na novela “Terra e Paixão” por sua representatividade e a forma como o romance foi desenvolvido. O relacionamento, inicialmente secreto, evoluiu para uma aceitação pública, culminando em um beijo que repercutiu nas redes sociais, gerando discussões sobre inclusão e preconceito.

A movimentação em torno do casal é notável, com fãs criando campanhas e mobilizações online, incluindo hashtags nas redes sociais, petições e materiais de fãs celebrando o amor de Kelvin e Ramiro. Essa paixão pelo casal se transformou em um símbolo de representatividade LGBTQIA+ dentro da teledramaturgia brasileira.

As novelas verticais representam um novo formato no Globoplay, com episódios curtos ideais para visualização em dispositivos móveis. Com duração de até dois minutos, esses episódios são voltados para o consumo rápido, alinhando-se ao comportamento de espectadores mais jovens, habituados a plataformas como TikTok e Instagram.

Além de Kelvin e Ramiro, o Globoplay incluirá outras narrativas famosas, como a de Angel e Bibi, em sua nova estratégia de micronovelas. Em breve, a plataforma lançará novos conteúdos, como “Tudo Por Uma Segunda Chance”, com Jade Picon, e “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, protagonizado por Gustavo Mioto, ampliando ainda mais seu repertório de produções.