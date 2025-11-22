Fase da lua de hoje (22/11) e calendário lunar atualizado

Neste sábado, 22 de novembro, a fase da lua é a nova, com apenas 3% de visibilidade. Esse ciclo lunar durará até o dia 27 de novembro e a próxima fase será a lua crescente. A lua nova é um momento em que o satélite natural fica invisível à noite, mas pode ser visto durante o dia.

Durante essa fase, a força gravitacional da lua é mais intensa, resultando em marés sizígias, que são marés mais fortes no oceano. Para quem se interessa por observação astronômica, a fase nova não é ideal para observar a lua, mas o céu escuro é favorável para ver outras constelações. Algumas dicas para uma boa visualização incluem: evitar áreas com muita luz, observar o céu em direção ao leste ou oeste durante o pôr ou nascer do sol, e usar equipamentos como telescópios ou binóculos.

Além disso, a lua nova traz consigo tradições na agricultura. É visto como um período de descanso para as plantas, onde a energia se concentra nas raízes. Para muitos, esses dias são favorecidos para determinadas atividades no campo.

Em termos de influência emocional, a lua nova é considerada um tempo de introspecção e renovação. Muitas pessoas a associam a momentos de limpeza e recomeços, aproveitando a escuridão da noite para refletir e planejar.

Hoje, a lua está posicionada no signo de Capricórnio, o que pode trazer sentimentos de seriedade e uma busca por responsabilidades. É um bom momento para traçar metas, ter disciplina e ser realista em relação aos desafios que se apresentam.

O calendário das fases lunares de novembro é o seguinte:

– Lua crescente: 29 de outubro e 28 de novembro

– Lua cheia: 5 de novembro

– Lua minguante: 12 de novembro

– Lua nova: 20 de novembro

Cada fase lunar dura cerca de sete dias, e o ciclo completo entre uma lua nova e outra leva em média 29 dias.

Siga atento às fases da lua que podem influenciar tanto a natureza quanto a sua vida cotidiana!