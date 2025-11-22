Suspeito de roubo a farmácia e caixa eletrônico é detido em ônibus

Polícia Detém Suspeito de Assalto em Pedro Juan Caballero

Na noite de sexta-feira (21), a Polícia Nacional do Paraguai prendeu um homem de 38 anos, identificado como Luis Carlos Cabañas Leguizamón. Ele é suspeito de participar de um assalto a uma farmácia e a um caixa eletrônico na cidade de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Durante o assalto, um cofre com aproximadamente 100 milhões de guaranis foi levado.

Luis Carlos foi abordado pela polícia em um ônibus que se dirigia a Concepción, após informações de agentes que estavam em Pedro Juan Caballero sobre sua fuga. As autoridades montaram uma barreira na Colonia 25 de Abril, no distrito de Horqueta, e conseguiram interceptar o veículo no final da tarde. Ele foi retirado do ônibus e levado para a base da Polícia Nacional em Concepción.

De acordo com as investigações, Luis Carlos e um comparsa entraram na farmácia pela manhã, onde realizaram o assalto. Até o momento, o segundo suspeito e o carro utilizado na fuga ainda não foram encontrados. As buscas continuam na região de Amambay.

Luis Carlos possui antecedentes criminais, o que despertou a atenção da polícia na apuração do caso. Os investigadores estão focados em confirmar a participação dele no crime e localizar o comparsa, além de recuperar o dinheiro roubado. As autoridades informaram que novas etapas da investigação se basearão em depoimentos de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança e rastreamento do veículo utilizado.

O caso está em andamento e mais informações deverão ser divulgadas pela polícia conforme as investigações evoluírem.