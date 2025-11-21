Carro atinge poste em acidente no Centro de Ponta Grossa

Na noite de sexta-feira, 21 de outubro, um acidente ocorreu no Centro de Ponta Grossa, quando um carro colidiu contra um poste. A equipe da Polícia Militar foi chamada para atender à situação por volta das 22h, na esquina da rua Francisco Búrzio com a rua Catão Monclaro.

De acordo com informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu um poste em frente a uma loja de veículos. Como resultado do acidente, a rua Catão Monclaro está totalmente bloqueada para o tráfego.

A Polícia Militar alertou os motoristas sobre os fios de alta tensão que permanecem caídos no local, representando um risco potencial. Devido ao impacto, muitos moradores da área estão sem energia elétrica.

Até o momento, não há relatos de feridos ou outras vítimas envolvendo o acidente. As equipes de atendimento continuam no local para gerenciar a situação e garantir a segurança de todos.