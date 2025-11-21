como assistir ao vivo e verificações de escalações

Nesta segunda-feira, 24 de outubro, o Internacional irá enfrentar o Santos às 21h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Essa partida é fundamental para ambos os times, que lutam para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Internacional ocupa a 15ª posição, com 40 pontos, enquanto o Santos está logo atrás, em 16º, com 36 pontos. A diferença entre eles é de apenas quatro pontos, o que torna o confronto ainda mais decisivo.
Na rodada anterior, o Internacional conseguiu uma vitória importante contra o Ceará, vencendo por 2 a 1 fora de casa. Esse resultado ajudou a equipe a se distanciar da zona de rebaixamento. No entanto, para a partida contra o Santos, o técnico Ramón Díaz terá desfalques significativos: Bruno Tabata, Carbonero e Luis Otávio estão suspensos e não poderão ajudar a equipe.
Do lado do Santos, a situação também é preocupante. A equipe empatou em 1 a 1 com o Mirassol na última rodada e, por isso, se encontra em uma posição delicada. O Santos conta com apenas um ponto a mais que o Vitória, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento. Para este jogo, o Peixe também terá um desfalque: Zé Ivaldo está suspenso e não jogará.
Ficha Técnica
Jogo: Internacional x Santos
Competição: Campeonato Brasileiro, 35ª rodada
Data e Hora: 24 de outubro, às 21h
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, RS
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde Assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)
As escalações dos times são as seguintes:
Internacional: Anthoni; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, A. Rodríguez, Bruno Gomes e Alan Patrick; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Santos: Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres, Farías e Souza; João Schmidt, William Arão e Zé Rafael; Barreal, Neymar e Lautaro (Guilherme). Técnico: Vojvoda.
Este confronto promete ser emocionante, com muito em jogo para ambas as equipes.