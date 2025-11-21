Casais famosos enfrentam desafios na cozinha no ‘Domingo Legal’

Neste domingo, o programa de auditório apresentado por Celso Portiolli traz uma edição recheada de competição, entretenimento e celebs, começando às 11h15 no SBT. Com uma história que remonta a 1993, o programa é um dos preferidos dos brasileiros aos domingos.

Nesta semana, o programa vai apresentar alguns quadros tradicionais, como Passa ou Repassa, Comprar é Bom, Levar é Melhor e Minha Mulher Que Manda. Além disso, uma reportagem especial gravada em Foz do Iguaçu promete trazer cenas divertidas e paisagens impressionantes.

No estúdio, o Passa ou Repassa vai contar com uma competição entre duas equipes. De um lado, o time amarelo, formado por Luíza Tomé, Felipe Folgosi e Giselle Tigre. Do outro, o time azul, que terá Mirela Janis, Fernanda Bande e Paula Mattos. Os participantes vão testar seus conhecimentos em perguntas de cultura geral e realizar provas de agilidade. O objetivo é evitar as punições típicas do quadro e conquistar o troféu.

Enquanto isso, uma parte da equipe do programa estará em Foz do Iguaçu, com o humorista Tiago Barnabé interpretando suas conhecidas personagens Narcisa, Webe e Nick Bohllas. As reportagens vão explorar a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, trazendo conteúdo turístico e muito humor.

Além das competições e das matérias gravadas, a atração também vai exibir um novo episódio do quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor. Nesta edição, a família Pires, de São Carlos, em São Paulo, terá a chance de encher o carrinho de compras e responder a perguntas que podem render até R$ 80 mil em prêmios. Este formato tem se mostrado um grande sucesso entre os telespectadores e é uma parceria com redes varejistas.

No lado gastronômico, o quadro Minha Mulher Que Manda vai colocar casais famosos em uma divertida situação na cozinha. Sob a supervisão do chef Carlos Bertolazzi, as esposas vão guiar os maridos na execução de receitas, criando momentos engraçados e desafiadores. Os casais que participarão desta edição são Alexandre Frota e Fabi, Fausto Carvalho e Lilian Rocha, além de Ana Paula Almeida e Daniel Silos. Bertolazzi irá avaliar os pratos acabados, considerando sabor, apresentação e a fidelidade à receita.

Combinando competições, humor e viagens, o programa continua se reinventando. Recentemente, ganhou mais tempo de exibição, consolidando-se como uma das principais opções para a tarde de domingo.

Para quem não quer perder nenhum detalhe desta edição, o programa vai ao ar ao vivo pelo SBT durante todo o Brasil, sempre aos domingos, a partir das 11h15. O conteúdo também estará disponível em plataformas digitais da emissora, para os fãs que desejam acompanhar tudo o que acontece.