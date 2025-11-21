Trabalhadoras rurais têm acesso à regularização de documentos em Corumbá

Mulheres do Campo em Corumbá Podem Regularizar Documentos em Mutirão

Entre os dias 25 e 27 de novembro, mulheres que trabalham no campo em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, terão uma oportunidade importante para regularizar sua documentação. O mutirão de documentação será realizado no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gómez, que fica na Rua Domingos Sahib, 570, Porto Geral. O evento começa às 9h.

O mutirão é uma iniciativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e faz parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. O objetivo é ajudar as mulheres pantaneiras a emitir documentos como a nova carteira de identidade (RG), regularizar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e também trabalhar na emissão ou retirada do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCU).

Além da regularização documental, as participantes terão acesso a informações sobre linhas de crédito e outros serviços que são voltados especificamente para elas. A ação visa não apenas garantir a cidadania, mas também promover a inclusão e o fortalecimento da autonomia socioeconômica dessas mulheres.

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Corumbá, a atividade tem como meta facilitar o acesso a políticas públicas e proporcionar maior segurança jurídica para as trabalhadoras rurais, contribuindo para que elas possam exercer plenamente seus direitos e oportunidades.

Essa ação representa um passo significativo para melhorar a vida das mulheres no campo, garantindo que elas tenham os documentos necessários para acessar serviços, créditos e benefícios que podem transformar seu cotidiano e suas atividades rurais.