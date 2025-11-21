Clássico paulista gera picos de 14 pontos de audiência na Record

A transmissão do clássico entre Corinthians e São Paulo, realizada na quinta-feira, 20 de novembro, teve um impacto significativo na audiência da Record TV, que conseguiu o segundo lugar na classificação de canais durante o jogo. No horário das 19h30 às 21h26, a emissora paulista obteve uma média de 11,7 pontos no Ibope, alcançando um pico de 14,3 pontos, o que representa uma participação de 18,6% entre os televisores ligados na Grande São Paulo.

Em comparação, o SBT, que transmitiu programas como “Aqui Agora”, “SBT Brasil” e a novela “A.Mar” durante o mesmo período, alcançou apenas 3,8 pontos, ficando em terceiro lugar, quase 8 pontos atrás da Record.

No campo, o jogo foi emocionante. O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 na Neo Química Arena. Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto, que fez dois, e pelo holandês Memphis Depay. Para o São Paulo, o atacante chileno Gonçalo Tapia anotou um gol. Com essa vitória, o Corinthians encerrou uma fase negativa de duas derrotas consecutivas, o que o levou à 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, por outro lado, acumula três jogos sem vencer, agora ocupando a 9ª posição na tabela.