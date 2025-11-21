Números consolidados de 20 de novembro de 2025

No feriado de 20 de novembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão trouxe resultados interessantes e, em alguns casos, surpreendentes. A novela Três Graças teve sua pior performance em uma quinta-feira, mas ainda assim alcançou uma audiência superior à do Jornal Nacional. Esta competição entre os programas revela um cenário acirrado nas tardes e noites da TV brasileira.
Por sua vez, o especial Milton Bituca Nascimento não conseguiu deslanchar e resultou em uma audiência baixa, deixando a Globo em uma posição equivalente à da Record, que exibiu o reality show A Fazenda 17 nessa mesma faixa horária. Esse empate mostra a crescente disputa entre as emissoras por atrair telespectadores, especialmente em períodos festivos.
A Band, ao encurtar o Brasil Urgente SP para exibir a atração Natal para o Bem, perdeu mais da metade de seu público habitual, indicando que a mudança na grade não foi bem recebida pelos telespectadores.
Já a Record viu um aumento significativo em sua audiência com a transmissão de um jogo do Corinthians, alcançando picos de 14,3 pontos, o que demonstra a força do futebol na atração de público.
Aqui estão os números das audiências consolidadas para a quinta-feira, 20 de novembro de 2025:
Globo
- Hora 1: 3,9
- Bom Dia SP: 7,5
- Bom Dia Brasil: 9,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 8,0
- Mais Você: 7,4
- SP1: 10,0
- Globo Esporte: 9,8
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial – Terra Nostra: 11,2
- Flash do Jornalismo: 11,5
- Copa do Brasil Feminina – Ferroviária x Palmeiras: 9,9
- Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 12,5
- Flash Copa do Brasil Feminina: 16,0
- Êta Mundo Melhor!: 18,4
- SP2: 20,0
- Dona de Mim: 20,1
- Jornal Nacional: 19,5
- Três Graças: 20,2
- Falas Negras: 11,6
- Milton Bituca Nascimento: 6,6
- Jornal da Globo: 5,0
- Conversa com Bial: 4,2
- Dona de Mim (reapresentação): 3,5
- Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,3
Record
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1
- Fala Brasil: 3,8
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 4,7
- The Love School: 5,6
- Balanço Geral SP: 5,7
- A Escrava Isaura: 4,3
- Cidade Alerta: 4,2
- Cidade Alerta SP: 7,3
- Jornal da Record: 7,0
- Aquecimento Futebol: 6,2
- Campeonato Brasileiro – Corinthians x São Paulo: 11,5
- Mãe: 6,5
- A Fazenda 17: 6,9
- Chicago Fire: 4,1
- Jornal da Record 24h: 3,1
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,6
SBT
- SBT Manhã: 1,6
- SBT Manhã 2ª Edição: 1,7
- Bom Dia & Cia: 1,3
- Primeiro Impacto: 2,3
- Alô Você: 2,5
- Esmeralda: 3,3
- Maria do Bairro: 3,7
- Rubi: 2,8
- Fofocalizando: 3,4
- Casos de Família: 4,0
- Coração Indomável: 3,4
- Aqui Agora: 3,5
- SBT Brasil: 4,0
- A.Mar: 3,1
- Programa do Ratinho: 3,9
- A Praça é Nossa: 4,0
- The Noite: 2,7
- Operação Mesquita: 1,9
- SBT Podnight: 1,3
- SBT Notícias: 1,7
- SBT Manhã Madrugada: 2,0
Band
- Valor da Vida: 0,0
- AgroBand: 0,1
- Bora Brasil SP: 0,2
- Bora Brasil: 0,4
- Jogo Aberto: 1,5
- Jogo Aberto SP: 2,1
- Os Donos da Bola: 1,6
- Melhor da Tarde: 1,1
- Brasil Urgente: 1,9
- Brasil Urgente SP: 2,0
- Natal para o Bem: 1,3
- Jornal da Band: 1,5
- Cruel Istambul: 1,0
- Show da Fé: 0,1
- Perrengue do Dia: 0,3
- Melhor da Noite: 0,4
- Jornal da Noite: 0,4
- Esporte Total: 0,5
- Rede TV
- Manhã com Você: 0,0
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,0
- Elas em Jogo: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,0
- Brasil do Povo: 0,6
- RedeTV! News: 0,5
- Show da Fé: 0,2
- Rapidinhas da Fama: 0,4
- TV Fama: 0,6
- Operação de Risco (reapresentação): 0,5
- É Notícia: 0,3
- Leitura Dinâmica: 0,3
- Madrugada Animada: 0,3
Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são fundamentais para a avaliação do mercado publicitário.