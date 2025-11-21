Notícias

Números consolidados de 20 de novembro de 2025

Autor Rodrigo Campos
Adriana Araújo e Joel Datena no Natal Para o Bem. Foto: Band
confira os números consolidados de 20/11/2025

No feriado de 20 de novembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão trouxe resultados interessantes e, em alguns casos, surpreendentes. A novela Três Graças teve sua pior performance em uma quinta-feira, mas ainda assim alcançou uma audiência superior à do Jornal Nacional. Esta competição entre os programas revela um cenário acirrado nas tardes e noites da TV brasileira.

Por sua vez, o especial Milton Bituca Nascimento não conseguiu deslanchar e resultou em uma audiência baixa, deixando a Globo em uma posição equivalente à da Record, que exibiu o reality show A Fazenda 17 nessa mesma faixa horária. Esse empate mostra a crescente disputa entre as emissoras por atrair telespectadores, especialmente em períodos festivos.

A Band, ao encurtar o Brasil Urgente SP para exibir a atração Natal para o Bem, perdeu mais da metade de seu público habitual, indicando que a mudança na grade não foi bem recebida pelos telespectadores.

Já a Record viu um aumento significativo em sua audiência com a transmissão de um jogo do Corinthians, alcançando picos de 14,3 pontos, o que demonstra a força do futebol na atração de público.

Aqui estão os números das audiências consolidadas para a quinta-feira, 20 de novembro de 2025:

  • Globo

    • Hora 1: 3,9
    • Bom Dia SP: 7,5
    • Bom Dia Brasil: 9,0
    • Encontro com Patrícia Poeta: 8,0
    • Mais Você: 7,4
    • SP1: 10,0
    • Globo Esporte: 9,8
    • Jornal Hoje: 10,7
    • Edição Especial – Terra Nostra: 11,2
    • Flash do Jornalismo: 11,5
    • Copa do Brasil Feminina – Ferroviária x Palmeiras: 9,9
    • Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 12,5
    • Flash Copa do Brasil Feminina: 16,0
    • Êta Mundo Melhor!: 18,4
    • SP2: 20,0
    • Dona de Mim: 20,1
    • Jornal Nacional: 19,5
    • Três Graças: 20,2
    • Falas Negras: 11,6
    • Milton Bituca Nascimento: 6,6
    • Jornal da Globo: 5,0
    • Conversa com Bial: 4,2
    • Dona de Mim (reapresentação): 3,5
    • Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,3

  • Record

    • Balanço Geral Manhã: 1,4
    • Balanço Geral Manhã SP: 3,1
    • Fala Brasil: 3,8
    • Hoje em Dia: 3,5
    • Balanço Geral SP: 4,7
    • The Love School: 5,6
    • Balanço Geral SP: 5,7
    • A Escrava Isaura: 4,3
    • Cidade Alerta: 4,2
    • Cidade Alerta SP: 7,3
    • Jornal da Record: 7,0
    • Aquecimento Futebol: 6,2
    • Campeonato Brasileiro – Corinthians x São Paulo: 11,5
    • Mãe: 6,5
    • A Fazenda 17: 6,9
    • Chicago Fire: 4,1
    • Jornal da Record 24h: 3,1
    • Fala Que Eu Te Escuto: 1,6

  • SBT

    • SBT Manhã: 1,6
    • SBT Manhã 2ª Edição: 1,7
    • Bom Dia & Cia: 1,3
    • Primeiro Impacto: 2,3
    • Alô Você: 2,5
    • Esmeralda: 3,3
    • Maria do Bairro: 3,7
    • Rubi: 2,8
    • Fofocalizando: 3,4
    • Casos de Família: 4,0
    • Coração Indomável: 3,4
    • Aqui Agora: 3,5
    • SBT Brasil: 4,0
    • A.Mar: 3,1
    • Programa do Ratinho: 3,9
    • A Praça é Nossa: 4,0
    • The Noite: 2,7
    • Operação Mesquita: 1,9
    • SBT Podnight: 1,3
    • SBT Notícias: 1,7
    • SBT Manhã Madrugada: 2,0

  • Band

    • Valor da Vida: 0,0
    • AgroBand: 0,1
    • Bora Brasil SP: 0,2
    • Bora Brasil: 0,4
    • Jogo Aberto: 1,5
    • Jogo Aberto SP: 2,1
    • Os Donos da Bola: 1,6
    • Melhor da Tarde: 1,1
    • Brasil Urgente: 1,9
    • Brasil Urgente SP: 2,0
    • Natal para o Bem: 1,3
    • Jornal da Band: 1,5
    • Cruel Istambul: 1,0
    • Show da Fé: 0,1
    • Perrengue do Dia: 0,3
    • Melhor da Noite: 0,4
    • Jornal da Noite: 0,4
    • Esporte Total: 0,5
  • Rede TV
    • Manhã com Você: 0,0
    • Fica com a Gente: 0,1
    • Bola na Rede: 0,0
    • Elas em Jogo: 0,0
    • A Tarde é Sua: 1,0
    • Brasil do Povo: 0,6
    • RedeTV! News: 0,5
    • Show da Fé: 0,2
    • Rapidinhas da Fama: 0,4
    • TV Fama: 0,6
    • Operação de Risco (reapresentação): 0,5
    • É Notícia: 0,3
    • Leitura Dinâmica: 0,3
    • Madrugada Animada: 0,3

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são fundamentais para a avaliação do mercado publicitário.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor