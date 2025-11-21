Números consolidados de 20 de novembro de 2025

No feriado de 20 de novembro de 2025, a audiência das emissoras de televisão trouxe resultados interessantes e, em alguns casos, surpreendentes. A novela Três Graças teve sua pior performance em uma quinta-feira, mas ainda assim alcançou uma audiência superior à do Jornal Nacional. Esta competição entre os programas revela um cenário acirrado nas tardes e noites da TV brasileira.

Por sua vez, o especial Milton Bituca Nascimento não conseguiu deslanchar e resultou em uma audiência baixa, deixando a Globo em uma posição equivalente à da Record, que exibiu o reality show A Fazenda 17 nessa mesma faixa horária. Esse empate mostra a crescente disputa entre as emissoras por atrair telespectadores, especialmente em períodos festivos.

A Band, ao encurtar o Brasil Urgente SP para exibir a atração Natal para o Bem, perdeu mais da metade de seu público habitual, indicando que a mudança na grade não foi bem recebida pelos telespectadores.

Já a Record viu um aumento significativo em sua audiência com a transmissão de um jogo do Corinthians, alcançando picos de 14,3 pontos, o que demonstra a força do futebol na atração de público.

Aqui estão os números das audiências consolidadas para a quinta-feira, 20 de novembro de 2025:

Globo Hora 1: 3,9 Bom Dia SP: 7,5 Bom Dia Brasil: 9,0 Encontro com Patrícia Poeta: 8,0 Mais Você: 7,4 SP1: 10,0 Globo Esporte: 9,8 Jornal Hoje: 10,7 Edição Especial – Terra Nostra: 11,2 Flash do Jornalismo: 11,5 Copa do Brasil Feminina – Ferroviária x Palmeiras: 9,9 Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 12,5 Flash Copa do Brasil Feminina: 16,0 Êta Mundo Melhor!: 18,4 SP2: 20,0 Dona de Mim: 20,1 Jornal Nacional: 19,5 Três Graças: 20,2 Falas Negras: 11,6 Milton Bituca Nascimento: 6,6 Jornal da Globo: 5,0 Conversa com Bial: 4,2 Dona de Mim (reapresentação): 3,5 Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,3

Record Balanço Geral Manhã: 1,4 Balanço Geral Manhã SP: 3,1 Fala Brasil: 3,8 Hoje em Dia: 3,5 Balanço Geral SP: 4,7 The Love School: 5,6 Balanço Geral SP: 5,7 A Escrava Isaura: 4,3 Cidade Alerta: 4,2 Cidade Alerta SP: 7,3 Jornal da Record: 7,0 Aquecimento Futebol: 6,2 Campeonato Brasileiro – Corinthians x São Paulo: 11,5 Mãe: 6,5 A Fazenda 17: 6,9 Chicago Fire: 4,1 Jornal da Record 24h: 3,1 Fala Que Eu Te Escuto: 1,6

SBT SBT Manhã: 1,6 SBT Manhã 2ª Edição: 1,7 Bom Dia & Cia: 1,3 Primeiro Impacto: 2,3 Alô Você: 2,5 Esmeralda: 3,3 Maria do Bairro: 3,7 Rubi: 2,8 Fofocalizando: 3,4 Casos de Família: 4,0 Coração Indomável: 3,4 Aqui Agora: 3,5 SBT Brasil: 4,0 A.Mar: 3,1 Programa do Ratinho: 3,9 A Praça é Nossa: 4,0 The Noite: 2,7 Operação Mesquita: 1,9 SBT Podnight: 1,3 SBT Notícias: 1,7 SBT Manhã Madrugada: 2,0

Band Valor da Vida: 0,0 AgroBand: 0,1 Bora Brasil SP: 0,2 Bora Brasil: 0,4 Jogo Aberto: 1,5 Jogo Aberto SP: 2,1 Os Donos da Bola: 1,6 Melhor da Tarde: 1,1 Brasil Urgente: 1,9 Brasil Urgente SP: 2,0 Natal para o Bem: 1,3 Jornal da Band: 1,5 Cruel Istambul: 1,0 Show da Fé: 0,1 Perrengue do Dia: 0,3 Melhor da Noite: 0,4 Jornal da Noite: 0,4 Esporte Total: 0,5

Rede TV Manhã com Você: 0,0 Fica com a Gente: 0,1 Bola na Rede: 0,0 Elas em Jogo: 0,0 A Tarde é Sua: 1,0 Brasil do Povo: 0,6 RedeTV! News: 0,5 Show da Fé: 0,2 Rapidinhas da Fama: 0,4 TV Fama: 0,6 Operação de Risco (reapresentação): 0,5 É Notícia: 0,3 Leitura Dinâmica: 0,3 Madrugada Animada: 0,3



Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são fundamentais para a avaliação do mercado publicitário.