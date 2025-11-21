Empresa planeja investir R$ 20 milhões em barracões em Ponta Grossa

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, apresentou um Projeto de Lei à Câmara Municipal que pode trazer um investimento significativo de R$ 20 milhões para a cidade. O projeto, protocolado na última terça-feira (18), permite que o município formalize um acordo com a empresa Vale do Tibagi Transportes e Logística Ltda. Esse acordo envolve a concessão dos barracões que pertenciam ao antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC).

De acordo com o projeto, a Vale do Tibagi tem planos de negociar com a Klabin, uma das maiores produtoras e exportadoras de papel do país, para o transporte de mercadorias. Com essa parceria, a empresa se compromete a investir R$ 20 milhões nos próximos dois anos para reformar e manter o espaço.

Na fase inicial do acordo, a Vale do Tibagi planeja investir R$ 15 milhões na reforma dos barracões, além de criar pelo menos 120 empregos diretos e indiretos. A empresa também projeta um retorno mensal de R$ 200 mil em Imposto sobre Serviços (ISS) para a Prefeitura.

Além das reformas, a Vale terá responsabilidades adicionais, como a renovação e pintura dos antigos barracões da Costalco, que ficam próximos à Unidade de Pronto Atendimento de Uvaranas. Esse trabalho requer um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões e deve ser concluído até 30 de junho de 2026.

Adicionalmente, a Vale do Tibagi se comprometeu a entregar gratuitamente para a Prefeitura de Ponta Grossa um projeto de um novo barracão, com uma área de 2 mil m², que será construído pela administração municipal.

Se o Projeto de Lei for aprovado, a Prefeitura irá conceder o uso de uma área total de 13.000 m², que inclui também um espaço para manobra e estacionamento de 2.500 m², pelo prazo de até 30 anos. Atualmente, esses locais estão sendo utilizados como depósitos pela Secretaria Municipal de Educação e pela Fundação Municipal de Saúde.