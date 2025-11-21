Isadora Cruz e Filipe Bragança estreiam romance em Coração Acelerado

Coração Acelerado: Novela Musical da Globo Promete Paixão e Conflitos

A nova novela das 19h da TV Globo, intitulada "Coração Acelerado", está prestes a estrear. O lançamento está marcado para o dia 12 de janeiro e sucederá a produção "Dona de Mim". A trama contará com uma mistura de romance, música e desafios, prometendo envolver o público desde o início.

A história gira em torno de Agrado, interpretada por Isadora Cruz, que é uma talentosa cantora. Em uma cena marcante, ela cantará “You Light Up My Life”, um clássico da música, durante um momento romântico com João Raul, vivido por Filipe Bragança. Essa música fará parte de um clipe especial que irá exibir o início da paixão entre os dois personagens em um rancho.

Com um enredo dinâmico, a novela promete que o primeiro beijo do casal protagonista ocorrerá por volta do décimo capítulo. Agrado começa sua trajetória musical viajando com sua mãe, Janete, interpretada por Leticia Spiller, por várias cidades do interior de Goiás. Sua carreira ganha destaque ao formar uma dupla sertaneja com Eduarda, personagem de Gabz, que fará sucesso na história.

João Raul, por outro lado, vive uma fase conturbada na carreira. Ele é um cantor famoso, mas enfrenta um momento de crise devido a um contrato prejudicial com seu empresário, Ronei Soares, interpretado por Thomás Aquino. Além dos desafios profissionais, João terá que lidar com a ex-namorada, Naiane, vivida por Isabelle Drummond, que fará de tudo para atrapalhar seu relacionamento com Agrado. Ela contará com a ajuda de sua mãe, Zilá, interpretada por Leandra Leal, para criar situações complicadas para o casal.

A novela será ambientada na cidade fictícia de Bom Retorno e contará com gravações em locais reais como Goiânia, Alto Paraíso, Pirenópolis e Pires do Rio, valorizando as belezas do Centro-Oeste brasileiro. A estética da produção trará uma fusão do tradicional sertanejo com elementos do mundo digital moderno, refletindo a vida de influenciadores e artistas atuais. A trilha sonora seguirá essa linha, misturando clássicos do sertanejo com composições novas.

Com uma narrativa envolvente e personagens complexos, "Coração Acelerado" promete ser uma atração imperdível para os telespectadores.