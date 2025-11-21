Maju Coutinho estreia quadro ‘Delivery’ no Fantástico em 2026

A Globo anunciou novidades para a programação do “Fantástico” em 2026, que promete trazer uma nova abordagem à revista eletrônica dominical. As mudanças incluem histórias que abordam questões humanas e de saúde mental, além do retorno de um formato icônico da emissora.

Uma das principais atrações será o quadro “Delivery com Maju”, apresentado por Maju Coutinho. Neste quadro, a apresentadora irá surpreender entregadores de aplicativos ao convidá-los para um jantar. Durante essa refeição, Maju pretende ouvir as histórias e rotinas desses profissionais, que frequentemente não são visibilizados na televisão. Estão planejados seis episódios, com foco em destacar o cotidiano de trabalhadores brasileiros.

Outra novidade é a entrada do influenciador Felca, cujo nome verdadeiro é Felipe Bressanim Pereira. Ele fará sua estreia na TV comandando um quadro sobre saúde mental que abordará temas como autoestima, bullying e problemas de relacionamento, com especial atenção aos desafios enfrentados por jovens na internet. Felca, natural de Londrina, Paraná, começou sua carreira na internet como streamer e, desde então, tem se destacado por seu conteúdo humorístico e por discutir abertamente questões de saúde mental, como sua experiência com depressão e transtorno de ansiedade social.

Felca ressaltou que todos os episódios do seu quadro terão a supervisão de especialistas em saúde mental. Ele destacou a importância de apresentar esses assuntos com responsabilidade, já que não possui formação na área. A série também contará com depoimentos reais e análises de psicólogos e educadores, buscando um equilíbrio entre entretenimento e conscientização social.

Além dessas mudanças, o programa “Profissão Repórter” voltará a ser exibido dentro do “Fantástico” em uma temporada reduzida. Essa decisão foi motivada pela grande quantidade de eventos, como a Copa do Mundo de 2026 e as eleições presidenciais, que ocupam a grade de programação entre janeiro e outubro. A Globo optou por essa integração com o “Fantástico” para preservar a essência do programa, que passou a ser exibido como parte da revista eletrônica desde sua criação em 2006. Não haverá cortes no formato, e os jovens repórteres continuarão na equipe, garantindo a formação de novas vozes no jornalismo brasileiro.

Essas novidades refletem um esforço da emissora para manter o “Fantástico” relevante e conectado às realidades da sociedade, trazendo discussões importantes e histórias que merecem ser contadas.