Resumo de Três Graças de sexta-feira, 21/11

Na novela “Três Graças”, exibida na televisão, a trama continua a se desenrolar com conflitos e revelações. No episódio de sexta-feira, 21 de novembro, ficou evidente a tensão entre os personagens, especialmente com o sumiço de uma gravura que gera desconfiança e possíveis brigas. Lucélia, uma das pessoas envolvidas, suspeita que Júnior seja o responsável pelo desaparecimento e mente para o comendador, afirmando que a peça está guardada no cofre de um banco. Entretanto, a situação se complica quando Júnior descobre a gravura na própria mochila e fica desesperado com a possibilidade de ser demitido. Maggye, por sua vez, se sente culpada pelo que ocorreu, imaginando que a demissão de Júnior é iminente. Apesar do tumulto, o comendador acaba adquirindo a gravura de artistas conhecidos, Kasper e João Rubens.

Outro momento do episódio inclui uma discussão intensa entre Raul e Arminda, que leva Raul a entrar no quarto onde vivem as Três Graças. Nesse contexto, Lorena propõe que Zenilda se ofereça para defender Júnior como advogada, demonstrando o apoio que ele tem entre amigos. A trama também revela que Júnior, disposto a ajudar, procura Gerluce para participar de um plano em prol dos doentes da comunidade. Em uma cena intrigante, Joélly escuta uma conversa do pastor que desperta dúvidas sobre a paternidade da filha de Gerluce, aumentando ainda mais os mistérios da trama.

A novela “Três Graças” gira em torno da vida de três mulheres: Lígia, Gerluce e Joélly Maria das Graças. Elas enfrentam desafios diários, buscando um futuro melhor. Gerluce, a mãe, foi criada em um ambiente difícil, engravidou na adolescência e tem um forte desejo de garantir que sua filha, Joélly, tenha oportunidades que ela não teve. No local de trabalho de Gerluce, uma verdadeira trama se desenrola, com a descoberta de um esquema de falsificação de remédios que envolve sua patroa e o amante. Essa situação provoca consequências sérias na vida de Lígia e outras pessoas da comunidade.

“Três Graças” vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, logo após o Jornal Nacional, e pode ser assistida também pela plataforma de streaming Globoplay.