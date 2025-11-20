Ônibus de excursão religiosa é consumido por fogo na BR-163

Fogo consume ônibus de excursão religiosa na BR-163 próximo a Dourados

Na tarde desta quinta-feira, um ônibus da Viação Ouro e Prata pegou fogo na BR-163, no quilômetro 96, próximo a Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O veículo transportava fiéis da Igreja Congregação Cristã no Brasil e foi completamente destruído pelas chamas.

De acordo com informações preliminares, não está claro onde o incêndio começou dentro do ônibus. Contudo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, retirou todos os passageiros em segurança antes que o fogo consumisse o veículo totalmente.

Durante o incidente, a rodovia precisou ser parcialmente interditada para que as equipes pudessem controlar as chamas, que geraram uma densa fumaça preta visível a vários metros de altura. Motoristas que passavam pelo local registraram a fumaça, e a concessionária responsável pela estrada organizou o tráfego até a liberação da pista.

Os passageiros relataram que notaram o início das chamas na parte externa do ônibus. Após perceberem o fogo, eles pediram ajuda ao motorista, que prontamente parou no acostamento para garantir a segurança de todos. Graças à rápida ação das equipes de emergência, não houve ferimentos, e os fiéis expressaram sua gratidão por estarem bem, apesar da perda total do veículo.

A empresa Viação Ouro e Prata foi contatada para comentar sobre o incidente, mas não houve retorno no tempo estipulado para a publicação da notícia. O espaço permanece aberto para futuras declarações da companhia.

As informações sobre o ocorrido ainda estão em andamento, e novas atualizações devem ser divulgadas em breve.