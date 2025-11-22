Joélly pressiona Samira por remédios em ‘Três Graças’

Uma nova reviravolta promete agitar os próximos episódios da novela "Três Graças". A personagem Joélly, interpretada por Alana Cabral, volta ao convívio de Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, com uma proposta que mistura necessidade e pressão emocional. Joélly exige que Samira financie mensalmente os medicamentos caros da sua avó Lígia, interpretada por Dira Paes, em troca da entrega definitiva de seu bebê, fruto de sua relação com Raul (Paulo Mendes).

A situação se complica quando Lígia passa mal em um dia comum nas ruas da Chacrinha. O enfermo é socorrido por Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira. A origem do mal-estar revela o drama da família: eles já não têm acesso aos medicamentos originais, que foram comprados anteriormente por Viviane (Gabriela Loran), e a saúde de Lígia deteriora rapidamente sem o tratamento necessário. Diante disso, Joélly toma uma decisão desesperada para salvar a avó.

Determinada, a jovem entra em contato com Samira e marca um encontro. O pedido de ajuda logo se transforma em uma negociação calculada. Joélly demonstra uma maturidade surpreendente para sua idade ao explicar a situação. Ela diz: "Nem é para mim que eu quero pedir, mas é um remédio que vai salvar a vida da minha avó, e a gente não pode comprar", enquanto apresenta as embalagens dos medicamentos.

Samira, ao ver os preços inacessíveis dos remédios, fica chocada. Ela inicialmente hesita, exclamando: "Esse remédio custa caríssimo!" No entanto, Joélly se mantém firme em sua proposta e explica: "Quero que você mande entregar três vidros desse remédio na nossa casa todo mês, começando amanhã, como parte do que o casal vai pagar pelo meu bebê. E precisa ser de um jeito que ninguém descubra quem mandou."

Esse conflito em torno dos medicamentos falsificados é um dos temas centrais de "Três Graças". Enquanto Gerluce (Sophie Charlotte) luta para desmascarar um esquema criminoso comandado por Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferette (Murilo Benício), a própria mãe de Gerluce enfrenta diretamente as consequências da falta de medicamentos adequados.

Lígia sofre de uma condição pulmonar que exige tratamento contínuo e caro, uma realidade compartilhada por muitos brasileiros que dependem de cuidados para doenças crônicas. O contraste entre os remédios falsificados e os genuínos ressalta a desigualdade social e a exploração dos mais vulneráveis. A proposta de Joélly, embora desesperada, oferece um alívio temporário para sua família, já que a regularidade da entrega dos medicamentos representa um aspecto crucial para a vida de Lígia e o acordo de adoção de seu bebê.

A novela, criada por Aguinaldo Silva com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, marca o retorno do autor à Globo após cinco anos. Com direção artística de Luiz Henrique Rios, a trama estreou em 20 de outubro de 2025 e, desde então, tem mantido uma média de 21,8 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse número se aproxima da audiência de "Dona de Mim", exibida no horário das sete, atingindo cerca de 1,7 milhão de domicílios na região metropolitana a cada ponto.

A novela está programada para continuar até maio de 2026, somando aproximadamente 179 capítulos. Após "Três Graças", a programação seguirá com "Quem Ama, Cuida", uma nova novela de Walcyr Carrasco, que estreará em 18 de maio de 2026 e contará com um elenco renomado, como Letícia Colin, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira.