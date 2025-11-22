Mulher é detida com droga escondida em tênis ao entrar em presídio

Mulher é presa ao tentar entrar em presídio com droga escondida em tênis

Uma mulher foi detida na manhã deste sábado (22) ao tentar acessar o Instituto Penal de Campo Grande, que fica no Jardim Noroeste. Durante uma vistoria padrão realizada por policiais penais, foi descoberta maconha escondida sob a palmilha de seu tênis.

Embora seu nome e idade não tenham sido divulgados, a mulher tinha a intenção de visitar um detento e acabou se tornando alvo da fiscalização de segurança do local. Após a descoberta da droga, ela confirmou o nome do prisioneiro que iria visitar e foi presa em flagrante.

Neste mesmo dia, outro incidente ocorreu a 323 quilômetros de Campo Grande, em Ponta Porã. Um homem também foi detido ao tentar entrar na unidade penal masculina portando haxixe. Os detalhes sobre essa ocorrência ainda não foram informados.

Esses episódios destacam a atuação da segurança nas unidades prisionais, onde a vistoria de visitantes é uma prática comum. As autoridades continuam a monitorar e prevenir a entrada de substâncias ilícitas nas instituições.