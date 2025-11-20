O drama de Paula em ‘Tudo por uma segunda chance’

Estreia da Novela Vertical "Tudo por Uma Segunda Chance" Promete Emoções Inéditas

No dia 25 de novembro de 2025, os fãs de novelas poderão acompanhar uma novidade: a estreia de "Tudo por Uma Segunda Chance". Este será o primeiro microdrama em formato vertical da emissora, pensado especialmente para ser assistido em celulares. Com episódios curtos, que duram entre dois e três minutos, a trama gira em torno de um intenso triângulo amoroso entre Paula, Lucas e Soraia.

A protagonista Paula, interpretada por Débora Ozório, é uma jovem que vive um conto de fadas moderno ao lado de seu noivo, Lucas, vivido por Daniel Rangel. A história se desenrola em meio aos preparativos para o casamento, que promete ser um evento perfeito, transmitido em tempo real nas redes sociais. Porém, a vida de Paula dá uma reviravolta chocante quando ela é presa injustamente, acusada de um crime que não cometeu. Essa situação ocorre após Soraia, sua melhor amiga, elaborar um plano traiçoeiro motivado por um amor secreto pelo noivo de Paula.

A produção contará com um total de 50 episódios, disponibilizados em batches de dez cada semana às terças-feiras nos perfis da emissora nas redes sociais e no Globoplay. Com direção de Adriano Melo e roteiro de Rodrigo Lassance, a novela promete uma abordagem ágil e envolvente, mantendo a essência dos melodramas tradicionais.

Trama de Amor e Vingança

A narrativa aborda temas clássicos como amor, fortuna e traição. Lucas Trajano é um jovem milionário que idealiza um relacionamento perfeito com Paula. O casal atrai atenção nas redes sociais, mas a verdadeira tensão começa quando Soraia, amiga de infância, revela seu amor por Lucas. Determinada a eliminar a rival, ela se junta a Roberto, um jovem que também é apaixonado por ela, para executar um plano que envolve veneno durante a celebração do noivado.

No entanto, o plano de Soraia acaba não saindo como esperado. Lucas ingere a bebida envenenada e entra em coma, enquanto Paula se vê acusada de tentativa de homicídio. Quando Lucas desperta, ele não se lembra de Paula e, sob a influência de Soraia, começa a reescrever sua história, ignorando sua verdadeira namorada.

Uma Nova Forma de Contar Histórias

A chegada de "Tudo por Uma Segunda Chance" mostra o esforço da emissora em se adaptar ao consumo rápido de conteúdo nas plataformas digitais. O formato curto se alinha a tendências globais e busca conquistar uma nova audiência, especialmente entre os jovens. O diretor Adriano Melo destaca que este é um marco para a dramaturgia da emissora, oferecendo uma nova experiência de entretenimento.

Rodrigo Lassance, criador da trama, explica que a equipe fez uma pesquisa cuidadosa sobre os microdramas que conquistam o público mundial. Ele acredita que estes episódios curtos têm potencial para contar histórias intensas com todos os elementos típicos de um melodrama.

Elenco e Conexão com "Dona de Mim"

O elenco conta com nomes como Jade Picon, Daniel Rangel e Débora Ozório, além de veteranos da TV, como Beth Goulart e Vanessa Gerbelli. A produção também se conecta com a novela "Dona de Mim", permitindo que personagens dessa trama comentem sobre os episódios em suas redes sociais, promovendo uma interação única entre as histórias.

Com a estreia se aproximando, "Tudo por Uma Segunda Chance" se prepara para apresentar um enredo repleto de romance, reviravoltas e uma vilã decidida que fará de tudo para alcançar seu objetivo. A novela promete transformar um sonho em um pesadelo em apenas poucos minutos de tela, mantendo os espectadores ansiosos por cada novo capítulo.