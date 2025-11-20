Lucas Wickhaus é escalado para ‘Coração Acelerado’ após sucesso

Lucas Wickhaus é confirmado em nova novela da Globo e também atuará em produção da Max

O ator Lucas Wickhaus, que ganhou destaque recentemente no horário nobre da Globo ao interpretar Iarley na novela "Mania de Você", está se preparando para novos desafios na televisão. Ele foi escalado para o papel de Luan na próxima novela das sete, intitulada "Coração Acelerado". Além disso, Lucas também participará da novela de época "Dona Beja", que deve estrear em 2026 na plataforma Max.

Em "Coração Acelerado", Luan é o melhor amigo de João Raul, um cantor sertanejo interpretado por Filipe Bragança. O personagem de João Raul, conhecido como "Mozão do Brasil", é um ídolo da música que iniciou sua carreira muito jovem e se tornou um fenômeno nas redes sociais.

Na trama anterior, "Mania de Você", Luan interpretava Iarley, um jovem que se fazia passar por estudante universitário enquanto usava o dinheiro da mãe para se divertir. Este papel gerou um reconhecimento significativo para o ator, abrindo portas para novas oportunidades.

A história de "Coração Acelerado" gira em torno de Agrado Garcia, uma cantora sertaneja vivida por Isadora Cruz. Desde pequena, Agrado sonha em ser uma estrela da música, participe de concursos de talentos e viaje com sua madrinha Zuzu, interpretada por Elisa Lucinda. No caminho, ela enfrenta diversas dificuldades impostas pela indústria da música, que ainda é predominantemente dominada por homens.

João Raul, que é o grande sucesso da música, começa a se sentir preso a um contrato que não lhe dá liberdade para explorar sua própria carreira. Ele lida com a pressão do público e das redes sociais, que acompanham cada passo de sua vida. Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, é uma influenciadora digital que também se torna uma figura central na trama, ampliando ainda mais a reflexão sobre a fama e a exposição nas redes sociais.

A novela aborda conflitos amorosos, mas também levanta questões importantes sobre a indústria sertaneja, como assédio e exploração dos artistas, além dos desafios que mulheres enfrentam para se firmar nesse mercado.

"Coração Acelerado" é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, sob a direção de Carlos Araujo. A estreia está marcada para janeiro de 2026, às 19h, na Globo, sucedendo a novela que está atualmente no ar.

Enquanto isso, Lucas Wickhaus também participará de "Dona Beja", uma nova versão da novela de 1986 que será ambientada no Brasil do século 19. Esta trama, que estreia no primeiro trimestre de 2026 na plataforma Max, conta a história de Ana Jacinta de São José, uma mulher que se torna uma figura influente ao desafiar as normas sociais de sua época. A produção promete um cenário cuidadosamente recriado, com gravações em locações históricas.

O elenco de "Dona Beja" incluirá Grazi Massafera, David Junior, André Luiz Miranda e outros nomes de destaque. Essa produção será a segunda telenovela original da Max voltada exclusivamente para o streaming, aumentando a diversificação do conteúdo disponível na plataforma.