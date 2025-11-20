Elba Ramalho recebe homenagem no ‘Programa Silvio Santos’

No próximo domingo, 23 de novembro, o programa comandado por Patricia Abravanel no SBT trará uma edição especial às 19h, homenageando a renomada cantora e compositora Elba Ramalho. Com um formato repleto de memória afetiva, música e diversão, a atração contará com um destaque especial na “Sala do Artista”, onde serão revisitadas momentos marcantes da carreira da artista paraibana.

Durante a homenagem, imagens de arquivo, relatos e depoimentos emocionantes celebram a trajetória de Elba, que é um dos nomes mais representativos da música brasileira. Além disso, a artista contará com a presença do amigo e músico Chico César, que se juntará a ela no palco para apresentações especiais, criando um clima de celebração entre ícones da música nordestina.

O quadro “Sala do Artista”, que se consolidou como um espaço de reverência à cultura brasileira, trará à tona a história de Elba, desde suas primeiras experiências musicais em corais até o sucesso que alcançou na década de 1970, com seu álbum de estreia “Ave de Prata”. Ao longo dos anos, Elba fez sucesso com canções que se tornaram clássicos, como “Bate Coração” e “Ai Que Saudade D’ocê”. Sua participação no programa reforça a tradição de homenagear grandes artistas da música brasileira.

No estúdio, o programa também terá a presença de jurados, como Cela, Dudu Bertholini e Helen Ganzarolli, que avaliarão as apresentações do “Show de Calouros”. Os calouros se apresentarão em meio a um ambiente de diversão, enquanto o público aguarda a participação de Elba, que compartilha histórias de sua vida e carreira.

Elba Ramalho, nascida em Conceição na Paraíba, começou sua carreira no teatro antes de se destacar na música. Ao longo de sua trajetória, recebeu prêmios e teve participações importantes em projetos que exaltam a música nordestina. Ela é conhecida por sua vitalidade e por continuar ativa em turnês e projetos musicais.

Além da homenagem, o programa também apresentará o “Jogo das 3 Pistas”, que contará com a presença de dois jovens influentes: Rafaella Justus e Rodrigo Silva. Rafaella, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, é uma influencer conhecida e acumula milhões de seguidores nas redes sociais. Ela tem se destacado entre os jovens por sua autenticidade e bom humor.

Por outro lado, Rodrigo Silva, filho de Fausto Silva e Luciana Cardoso, tem um perfil mais reservado e se dedica a estudar e praticar artes marciais. A participação deles no quadro promete momentos de descontração e interação com o público.

O programa também traz de volta a “Porta da Esperança”, que continua a emocionar os telespectadores com histórias inspiradoras. Nesta edição, o cantor Dudu Nobre participa do quadro, ajudando participantes a realizarem seus sonhos e reencontros emocionantes. A continuidade desse quadro mantém a tradição de histórias que tocam o coração dos espectadores.

Além disso, o público poderá relembrar as brincadeiras clássicas de “Topa Tudo por Dinheiro”, que trará provas divertidas e interativas, além das “Câmeras Escondidas”, que prometem momentos de humor com situações engraçadas e inusitadas.

Com essa combinação de homenagens, jogos e atrações musicais, a edição deste domingo reafirma a identidade do programa, que permanece fiel às suas origens, mas também se adapta às novas gerações, proporcionando entretenimento e emoção ao público.