Retorno de Rogério sem memória gera disputa de poder

O retorno do personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, promete agitar os acontecimentos na novela “Três Graças”. A trama, que está atualmente no ar, traz à tona a reaparição de Rogério, dado como morto há anos, o que gera uma nova dinâmica entre os personagens principais, Arminda, vivida por Grazi Massafera, e Ferette, interpretado por Murilo Benício. Essa nova fase da novela ocorre em um momento crucial, pois a emissora busca consolidar a audiência no horário nobre.

Rogério retorna por volta do capítulo 80, surpreendendo Arminda, que creu ter enterrado seu marido para sempre. Sua volta gera tensão, pois ele é visto como uma ameaça ao império que ela e Ferette construíram após a suposta morte do empresário. O personagem aparece confuso, sem memória clara, lembrando apenas da explosão que causou seu acidente. Ele conta que acordou em uma aldeia sem saber quem era ou onde estava. Essa amnésia acende o temor em Ferette e Arminda: e se, a qualquer momento, Rogério recuperar sua memória?

A atitude de Rogério, que se mostra gentil e prestativo, intensifica a ansiedade dos vilões. Eles o tratam como um fardo, chamando-o de “o Morto Vivo” em conversas secretas, evidenciando o desprezo e a preocupação que sentem. Sua volta reabre feridas do passado e faz com que os vilões discutam medidas drásticas para manter seus segredos a salvo.

No entanto, Rogério não se comporta como um antagonista agressivo. Ele se esforça para se reintegrar à família e à Fundação Ferette com cordialidade. Isso, paradoxalmente, gera mais medo nos vilões, que permanecem em alerta, sem saber se ele realmente perdeu a memória ou está apenas se fazendo de desentendido. As interações entre Rogério, Arminda e Ferette permeiam a trama com um clima de suspense e tensão, gerando questionamentos constantes sobre o que pode acontecer quando a memória dele ressurgir.

A presença de Rogério também altera a dinâmica da Fundação, causando desconforto entre os funcionários e revelando a fragilidade do poder de Arminda e Ferette. Outros personagens da novela, como Raul, começam a confrontar sentimentos e culpas do passado, evidenciando que a volta de Rogério está resgatando histórias não resolvidas.

Do ponto de vista estratégico, a emissora vê a volta de Rogério como uma jogada para aumentar a audiência. Desde sua estreia em outubro de 2025, “Três Graças” começou com uma boa audiência, mas enfrentou oscilações nos capítulos seguintes. Até o 26º episódio, a média de audiência era de 22,0 pontos, e a emissora já fez pesquisas para entender a recepção do público e planejar ajustes no roteiro.

A estratégia para o início do ano novo envolve enfatizar a volta de Rogério, na esperança de capturar a atenção tanto dos telespectadores regulares quanto daqueles que costumam acompanhar a novela nas redes sociais. As conversas sobre o retorno do personagem devem movimentar discussões nas plataformas digitais.

“Três Graças” foi criada por Aguinaldo Silva e está prevista para continuar até maio de 2026. A próxima novela a ocupar o horário será “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco, que também tem como objetivo manter uma audiência forte e engajada.