Globo pode perder transmissão do ‘jogo do título’ no Brasileirão 2025

A reta final do Campeonato Brasileiro de 2025 apresenta uma situação inusitada: pela primeira vez, a emissora Globo pode não transmitir na TV aberta o jogo que definirá o campeão do torneio. Este cenário é resultado de uma nova estratégia da emissora, que optou por dividir os direitos de transmissão, reduzindo seus investimentos esportivos.

Nos contratos recentes, a Globo abriu mão da exclusividade total e agora compartilha a transmissão do Brasileirão com o Prime Video, a Record e o YouTube (por meio da CazéTV). A Globo ainda mantém os canais Premiere e Sportv, mas a divisão de partidas é clara: o Prime Video exibe um jogo exclusivo por rodada, enquanto Record e YouTube dividem a exibição de outro jogo que pode ser visto na Globo apenas pelo pay-per-view.

Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato, a disputa está acirrada. Flamengo e Palmeiras são os principais candidatos ao título, seguidos pelo Cruzeiro e Mirassol, que ainda mantém pequenas chances de vitória. Essa divisão de transmissão pode fazer com que a Globo perca a narrativa do momento mais decisivo do campeonato.

O problema se torna mais evidente com a possibilidade de que a definição do campeão ocorra na última rodada. De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a única partida que poderá ser exibida pela Globo na TV aberta na última rodada é Cruzeiro x Santos. Os jogos envolvendo Flamengo e Palmeiras foram reservados para as emissoras concorrentes, com o Prime Video escolhendo Mirassol x Flamengo e a Record e YouTube optando por Ceará x Palmeiras.

Isso significa que, se o título for decidido em uma dessas partidas, a narração não será da Globo. Uma ironia interessante é que Galvão Bueno, um dos locutores mais icônicos da Globo, poderá narrar um jogo decisivo para o Prime Video. Ele assinou um contrato de três anos com a plataforma de streaming, marcando uma nova era para a exibição de grandes eventos esportivos.

Neste novo arranjo, a CBF ainda não esclareceu quais jogos a Globo e o Sportv poderão transmitir nas últimas rodadas, limitando-se a confirmar apenas as datas e horários. A situação é preocupante para a emissora, pois, no melhor cenário, ela só poderá exibir o Palmeiras no pay-per-view, enquanto o público da TV aberta poderá acompanhar apenas Cruzeiro x Santos.

Além disso, o campeonato sofreu alterações em seu calendário, com o término antecipado para o dia 7 de dezembro. Essa mudança, que encurtou o período da competição em duas semanas, busca evitar conflitos com a Copa Intercontinental da FIFA e reorganizar a reta final da Copa do Brasil, mas também complicou a agenda de transmissões.

Se Flamengo ou Palmeiras chegarem à última rodada com chances de título, a Globo enfrentará um grande desafio ao perder a principal partida do calendário esportivo em termos de audiência e valor comercial. Espetáculos como esses podem ser controlados por outras emissoras, incluindo a Record e o Prime Video, alterando a dinâmica de poder na transmissão do futebol nacional.

Esse novo modelo de divisão de direitos terá implicações profundas para a Globo, que agora confronta o risco de ficar à margem do momento crucial do campeonato, enquanto seus concorrentes conquistam espaço e visibilidade nesse tradicional capítulo da história do futebol brasileiro.