Instagram de homem envolvido em briga com Renato Freitas cresce

Curitiba – Um perfil no Instagram de um homem, identificado como Weslley, de 25 anos, ganhou notoriedade nas últimas 24 horas após um confronto físico com o deputado Renato Freitas, ocorrido no Centro de Curitiba. O perfil de Weslley, que se descreve como artista e educador físico, possui 16,2 mil seguidores e apenas 11 publicações, sendo que a última foi feita no dia 3 de outubro.

As fotos e vídeos presentes na página mostram um jovem com características semelhantes ao homem que se envolveu na briga com o deputado. O confronto ocorreu na esquina das Ruas Vicente Machado e Visconde do Rio Branco na quarta-feira, dia 20. Embora nenhum post específico sobre a luta esteja disponível no perfil, a página foi inundada por comentários de pessoas que se manifestaram sobre o incidente. Um dos seguidores comentou: “Cara! Deveria ter batido mais kkkk, mas foi muito bom”, recebendo uma curtida do administrador da conta. Outros comentários também foram feitos, como: “Ganhou mais uma seguidora, moço. Parabéns” e “Mano, tá tudo bem? Agora só uma pergunta: por que não emendou a segunda no queixo? Mas foi top”.

A reportagem já entrou em contato com o advogado de Weslley e aguarda uma resposta para confirmar se ele realmente é a mesma pessoa que aparece nos vídeos do confronto.

Deputado Renato Freitas Se Pronuncia

O deputado Renato Freitas utilizou sua conta no X para relatar mais sobre o incidente. Ele afirmou que o confronto foi impulsionado por “racismo ou extremismo ideológico”. Segundo Freitas, a situação teve início quando ele acompanhava uma amiga a uma consulta médica. Ao atravessar a rua, um motorista teria avançado em direção a eles.

Freitas relatou que, ao tentar identificar o motorista, este abaixou o vidro e passou a agredi-lo verbalmente, como um “pitboy”, instigando uma briga. O deputado acredita que a hostilidade partiu de questões ideológicas ou raciais. Ele relatou que não recuou, o que fez com que o motorista se afastasse ao perceber que Freitas não estava sozinho.

Depois, conforme o relato do deputado, o motorista retornou acompanhado de outros dois homens, insistindo que a briga deveria ser resolvida “mano a mano”, enquanto gravava a cena. Freitas tentou evitar um confronto físico, mas, ao desviar o olhar por um instante, acabou recebendo um soco na cabeça, que ele classifica como um golpe “covarde”.

A situação gerou um grande interesse nas redes sociais e está sendo acompanhada de perto pela população.