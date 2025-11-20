Jogo beneficente em Curitiba gera R$ 40 mil para Rio Bonito

A Arena da Baixada, localizado em Curitiba, foi palco na quarta-feira (19) de um evento beneficente chamado “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”. O objetivo do evento foi arrecadar fundos para auxiliar as famílias afetadas pelo tornado que devastou a cidade paranaense de Rio Bonito do Iguaçu.

O evento contou com um jogo de futebol que reuniu atletas, ex-jogadores e autoridades. As equipes, chamadas de Esperança e Solidariedade, encerraram a partida em um empate de 8 a 8. Embora o placar tenha sido simbólico, o importante foi a mobilização em torno da causa, que gerou R$ 40 mil. Esse montante será direcionado integralmente ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (FECAP), responsável por coordenar a ajuda e a reconstrução das áreas impactadas.

Entre os atletas presentes, estavam nomes conhecidos, como Nem, Cocito, Adriano Gabiru, Renan Lodi, Fernandinho, Jadson, Dagoberto, Dinélson, Rodrigo Pimpão, Marlos e Renaldo. Um dos gols da partida foi marcado por Pablo, um morador de Rio Bonito do Iguaçu, que teve a oportunidade de representar sua comunidade no evento.

O ex-jogador Fernandinho, que passou por clubes como o Athletico Paranaense e o Manchester City, demonstrou sua alegria em participar do jogo. Ele ressaltou a importância de ajudar a cidade que sofreu com a tragédia: “É uma alegria enorme poder ajudar a cidade que foi devastada por essa tragédia. Saber que estamos angariando fundos para a reconstrução é muito significativo”, disse ele.

A partida também foi marcada por um diferencial: a arbitragem foi composta exclusivamente por mulheres. Lais Aparecida atuou como árbitra principal, sendo assistida por Betsy de Oliveira e Nicole Marques, com Eduarda Marcos como quarta árbitra. O evento recebeu apoio da Prefeitura de Curitiba, através da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.

Esse gesto de solidariedade destacou não apenas a importância do esporte, mas também a união da comunidade e de pessoas de diferentes setores em prol de uma causa maior.