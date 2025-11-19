Notícias

números consolidados de 18 de novembro de 2025

Autor Rodrigo Campos
MasterChef Celebridades. Foto: Reprodução/Band
confira os números consolidados de 18/11/2025

A estreia do programa MasterChef Celebridades gerou grande expectativa e empatou em audiência com a atração Operação de Risco.

Na noite de 18 de novembro de 2025, o reality show A Fazenda 17, durante sua Formação da Roça, se destacou e liderou a audiência em São Paulo por 32 minutos, superando o programa concorrente Profissão Repórter, exibido pela Globo.

Por outro lado, a novela Três Graças, da Globo, teve um desempenho abaixo do esperado, figurando como a quarta maior audiência do dia, o que indica que não conquistou a atenção esperada do público.

Outro fator que impactou a audiência foi o amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia, que foi transmitido pela Globo e teve um efeito negativo sobre algumas atrações da Band, incluindo Brasil Urgente SP, que viu sua audiência afetada.

A seguir, estão os números consolidados de audiência de alguns programas da televisão brasileira na terça-feira, 18 de novembro de 2025:

Globo:

  • Hora Um: 4,5
  • Bom Dia SP: 9,2
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
  • Mais Você: 6,8
  • SP1: 10,1
  • Globo Esporte: 9,7
  • Jornal Hoje: 11,1
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,9
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,6
  • Amistoso: Brasil x Tunísia: 18,9
  • Êta Mundo Melhor!: 20,8
  • SP2: 23,3
  • Dona de Mim: 24,2
  • Jornal Nacional: 24,2
  • Três Graças: 22,1
  • Vida de Rodeio: 13,0
  • Aberto ao Público: 7,8
  • Profissão Repórter: 6,4
  • Jornal da Globo: 5,9
  • Conversa com Bial: 4,4
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,7
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,2

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,6
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2
  • Fala Brasil: 3,3
  • Hoje em Dia: 3,2
  • Balanço Geral SP: 5,3
  • Igreja Universal: 6,2
  • Balanço Geral SP (novamente): 5,4
  • A Escrava Isaura: 4,1
  • Cidade Alerta: 4,1
  • Cidade Alerta SP: 7,1
  • Jornal da Record: 6,7
  • Mãe: 6,0
  • Reis: A Consequência: 4,6
  • A Fazenda 17: 6,9
  • Chicago Fire: 3,3
  • Jornal da Record 24h: 2,3
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,3

SBT:

  • SBT Manhã: 2,6
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
  • Bom Dia & Cia: 1,8
  • Primeiro Impacto: 2,8
  • Alô Você: 3,1
  • Esmeralda: 3,4
  • Maria do Bairro: 3,5
  • Rubi: 2,7
  • Fofocalizando: 2,8
  • Casos de Família: 3,4
  • Coração Indomável: 3,4
  • Aqui Agora: 3,0
  • SBT Brasil: 3,5
  • A.Mar: 3,2
  • Programa do Ratinho: 4,5
  • SBT Repórter: 2,9
  • The Noite: 2,0
  • Operação Mesquita: 1,7
  • SBT Podnight: 1,2
  • SBT Notícias: 1,1
  • SBT Manhã Madrugada: 1,6

Band:

  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,2
  • Bora Brasil SP: 0,3
  • Bora Brasil: 0,3
  • Jogo Aberto: 1,5
  • Jogo Aberto SP: 2,6
  • Os Donos da Bola: 2,3
  • Melhor da Tarde: 1,4
  • Brasil Urgente: 1,5
  • Brasil Urgente SP: 1,9
  • Jornal da Band: 2,8
  • Cruel Istambul: 1,3
  • Show da Fé: 0,4
  • Perrengue do Dia: 0,4
  • MasterChef Celebridades: 1,2
  • Jornal da Noite: 0,6
  • Esporte Total: 0,6

A medição de audiência se refere ao número de domicílios na Grande São Paulo que sintonizaram os programas, e em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios. Esses números são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a avaliar o desempenho das atrações.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor