números consolidados de 18 de novembro de 2025

A estreia do programa MasterChef Celebridades gerou grande expectativa e empatou em audiência com a atração Operação de Risco.
Na noite de 18 de novembro de 2025, o reality show A Fazenda 17, durante sua Formação da Roça, se destacou e liderou a audiência em São Paulo por 32 minutos, superando o programa concorrente Profissão Repórter, exibido pela Globo.
Por outro lado, a novela Três Graças, da Globo, teve um desempenho abaixo do esperado, figurando como a quarta maior audiência do dia, o que indica que não conquistou a atenção esperada do público.
Outro fator que impactou a audiência foi o amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia, que foi transmitido pela Globo e teve um efeito negativo sobre algumas atrações da Band, incluindo Brasil Urgente SP, que viu sua audiência afetada.
A seguir, estão os números consolidados de audiência de alguns programas da televisão brasileira na terça-feira, 18 de novembro de 2025:
Globo:
- Hora Um: 4,5
- Bom Dia SP: 9,2
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
- Mais Você: 6,8
- SP1: 10,1
- Globo Esporte: 9,7
- Jornal Hoje: 11,1
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,9
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,6
- Amistoso: Brasil x Tunísia: 18,9
- Êta Mundo Melhor!: 20,8
- SP2: 23,3
- Dona de Mim: 24,2
- Jornal Nacional: 24,2
- Três Graças: 22,1
- Vida de Rodeio: 13,0
- Aberto ao Público: 7,8
- Profissão Repórter: 6,4
- Jornal da Globo: 5,9
- Conversa com Bial: 4,4
- Dona de Mim (reapresentação): 3,7
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,2
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,6
- Balanço Geral Manhã SP: 3,2
- Fala Brasil: 3,3
- Hoje em Dia: 3,2
- Balanço Geral SP: 5,3
- Igreja Universal: 6,2
- Balanço Geral SP (novamente): 5,4
- A Escrava Isaura: 4,1
- Cidade Alerta: 4,1
- Cidade Alerta SP: 7,1
- Jornal da Record: 6,7
- Mãe: 6,0
- Reis: A Consequência: 4,6
- A Fazenda 17: 6,9
- Chicago Fire: 3,3
- Jornal da Record 24h: 2,3
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,3
SBT:
- SBT Manhã: 2,6
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
- Bom Dia & Cia: 1,8
- Primeiro Impacto: 2,8
- Alô Você: 3,1
- Esmeralda: 3,4
- Maria do Bairro: 3,5
- Rubi: 2,7
- Fofocalizando: 2,8
- Casos de Família: 3,4
- Coração Indomável: 3,4
- Aqui Agora: 3,0
- SBT Brasil: 3,5
- A.Mar: 3,2
- Programa do Ratinho: 4,5
- SBT Repórter: 2,9
- The Noite: 2,0
- Operação Mesquita: 1,7
- SBT Podnight: 1,2
- SBT Notícias: 1,1
- SBT Manhã Madrugada: 1,6
Band:
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,2
- Bora Brasil SP: 0,3
- Bora Brasil: 0,3
- Jogo Aberto: 1,5
- Jogo Aberto SP: 2,6
- Os Donos da Bola: 2,3
- Melhor da Tarde: 1,4
- Brasil Urgente: 1,5
- Brasil Urgente SP: 1,9
- Jornal da Band: 2,8
- Cruel Istambul: 1,3
- Show da Fé: 0,4
- Perrengue do Dia: 0,4
- MasterChef Celebridades: 1,2
- Jornal da Noite: 0,6
- Esporte Total: 0,6
A medição de audiência se refere ao número de domicílios na Grande São Paulo que sintonizaram os programas, e em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios. Esses números são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a avaliar o desempenho das atrações.