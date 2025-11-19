‘Love & Dance’ retorna à Record e agita sábados à noite

A Record está trazendo de volta o reality show “Love & Dance” para as noites de sábado, a partir do dia 22 de novembro de 2025, às 23h. O programa será exibido logo após “A Fazenda 17”, ocupando um horário importante na programação de fim de ano da emissora e prometendo um encontro emocionante entre dança e relacionamentos.

Inspirado no formato britânico “Flirty Dancing”, “Love & Dance” combina encontros às cegas com coreografias planejadas, permitindo que os participantes se conheçam pela primeira vez ao dançar. A proposta é que a dança seja a primeira forma de comunicação entre os casais, antes de qualquer conversa.

Os apresentadores da nova fase são Rafa Brites e Felipe Andreoli, uma dupla já conhecida da emissora. Eles serão acompanhados por Marisa Orth e Marco Luque, que atuarão como comentaristas e trarão um olhar bem-humorado sobre as apresentações, analisando tanto a coreografia quanto a química entre os participantes.

No episódio de estreia, os irmãos ginastas Daniele e Diego Hypolito serão convidados especiais, trazendo suas experiências em dança e esportes. Eles participarão como comentaristas, avaliando as performances e a interação entre os casais, adicionando um toque técnico e carismático às análises.

A trilha sonora do programa foi cuidadosamente escolhida para criar um ambiente romântico. Os casais dançarão ao som de sucessos como “All of Me” de John Legend, “Mania de Você” de Rita Lee, “Stuck with U” de Ariana Grande com Justin Bieber, e “Sway” de Michael Bublé. Cada canção foi selecionada para reforçar a conexão emocional e a estética das apresentações, fomentando momentos de intimidade entre os participantes.

Os participantes são selecionados com base em perfis e preferências, e eles ensaiam suas coreografias antes de se encontrarem no palco. O primeiro contato acontece durante a apresentação, e após dançarem juntos, eles decidem se querem continuar o relacionamento fora do programa, sem a presença das câmeras.

A estratégia da Record ao reposicionar “Love & Dance” para o sábado à noite visa diferenciar o programa de outros realities de relacionamento. A proposta é apresentar encontros mais curtos, intensos e centrados na dança, permitindo que o público acompanhe a evolução das interações entre os participantes, desde a timidez inicial até a possibilidade de um novo namoro.

A volta do programa ao horário nobre representa uma nova estratégia para a emissora, que busca oferecer uma opção de entretenimento leve e romântica após “A Fazenda”. A produção é realizada pela Teleimage e mantém o estilo visual que já fez sucesso anteriormente, com uma cenografia atraente e uma edição que destaca tanto a dança quanto as reações dos participantes e comentaristas.