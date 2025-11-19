Idosa desaparecida em Ponta Grossa é encontrada pela Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa localizou Ester Martins, de 68 anos, que estava desaparecida desde a noite de segunda-feira, dia 17. A idosa foi encontrada na manhã de quarta-feira, dia 19.

A filha de Ester informou que ela estava sob os cuidados de um familiar no momento do desaparecimento. Ester sofre de Alzheimer, o que pode ter contribuído para sua saída sem que ninguém percebesse.

Segundo relatos, Ester estava em sua casa, localizada na rua Santa Marta, na região do Borsato, acompanhada do esposo de sua filha. Em determinado momento, ela saiu para a área externa da casa. Embora o familiar tenha pedido que ela retornasse para dentro, Ester conseguiu abrir o portão e saiu, não sendo mais vista.

Após sua localização, Ester foi levada para a 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, onde a família pôde encontrá-la.